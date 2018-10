PP exige a PNV que "se deje de excusas", apoye el pacto antiyihadista y "no se preste al chantaje" de EH Bildu

Actualizado 23/11/2015 13:52:02 CET

Barreda censura que PSOE tiene "un único programa electoral, derogar todo lo hecho por Rajoy" y defiende el Concierto

BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP por Bizkaia al Congreso de los Diputados, Leopoldo Barreda, ha exigido al PNV que "se deje de excusas y de pretextos" y apoye el pacto antiyihadista porque es "inexcusable" que la formación jeltzale "se preste al chantaje" de EH Bildu y "no sea capaz de seguir adelante en la condena del yihadismo para no incomodar" a "quienes nunca han condenado a ETA".

En la presentación de los candidatos al Congreso y Senado del PP de Bizkaia, Barreda se ha referido, de esta forma, tanto a la negativa del PNV de sumarse al pacto antiyihadista suscrito por PP y PSOE como a la imposibilidad de aprobar en el Parlamento vasco la pasada semana una declaración de condena de los atentados terroristas de París, tras no suscribir PNV y EH Bildu el texto propuesto por el PSE-EE.

Las próximas elecciones generales, ha dicho, son "un momento crucial en el que hay que elegir mirar al futuro con ilusión y confianza o retroceder a los años de la crisis y de la permanente creación de desempleo y de la incertidumbre en términos políticos".

En ese sentido, ha dicho que uno de los principales retos es "garantizar la seguridad y la libertad de todos frente al terror". "Es un desafío que hemos vivido en otros términos, que hoy lo vive toda Europa, y que es garantizar la seguridad y las libertades democráticas frente al terror", ha señalado, para subrayar que los vascos "sabemos bien lo que representa la amenaza terrorista, sabemos que lo puede costar la derrota de ETA, los esfuerzos que hubo que hacer para ello, y sabemos bien la importancia de la unidad democrática para conseguir defender la democracia y el pluralismo".

En ese sentido, ha denunciado que "quienes siguen sin condenar a ETA, logran que el Parlamento vasco no condene a los yihadistas" y ha considerado "inexcusable que el PNV se preste a ese chantaje y no sea capaz de seguir adelante, para no incomodar a Bildu, en la condena del yihadismo".

Por ello, ha exigido al PNV que "se deje de excusas y de pretextos" y dé su apoyo al pacto antiyihadista, "ese apoyo que no dio cuando se aprobó hace unos meses por el PP y PSOE". "Le exigimos al PNV que dé ese apoyo en un momento en el que es fundamental mantener la unidad frente al terror", ha añadido, para censurar que el PNV "se pliegue a quienes nunca han condenado a ETA, cuando existe una amenaza a la seguridad y las libertades de toda Europa".

Por otro lado, ante la "subasta de ocurrencias que estamos viendo en los programas electorales de otros que no conocen España o que quieren que vuelva a recorrer el camino que ya hemos superado en los últimos años", Barreda ha señalado que la candidatura que encabeza aporta en esta campaña "seguridad y certidumbre, frente a otros que aportan incertidumbre, y confianza donde otros aportan simplemente un escenario de inestabilidad".

"CONSOLIDAR LA RECUPERACIÓN"

Otro de los retos es "consolidar la recuperación, seguir la senda de recuperación que nos conduzca a los 20 millones de empleos en 2020" porque los populares no quieren "volver atrás, a la crisis y a la permanente destrucción de empleo". "Otros pretenden acabar con las reformas, cuando las reformas de Rajoy han hecho posible la recuperación", ha afirmado, para censurar que el PSOE tiene "un único programa electoral, que es derogar todo lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy".

El objetivo de la candidatura del PP de Bizkaia es "consolidar esa recuperación y hacerlo también en Bizkaia y Euskadi, porque aquí vamos con retraso respecto al resto de España", como consecuencia de un Gobierno vasco que "se niega a aplicar todas las reformas que puede del Gobierno Rajoy". "Tenemos un PNV que respaldó los siete presupuestos de Zapatero y se ha opuesto a los cinco de Rajoy, y un PNV y un Gobierno vasco que están esperando a que la recuperación de España tire de la economía vasca y nos saque de la crisis", ha criticado.

Tras destacar que el Gobierno de Mariano Rajoy es "el mayor inversor del País Vasco" y que "2.000 millones en cuatro años avalan el compromiso inversor del Gobierno popular con Euskadi", Barreda ha exigido al PNV que "no torpedee la recuperación y las posibilidades de inversión y de consolidación del empleo en Euskadi".

Otro de los "retos" de la candidatura de los populares es, según Barreda, "la defensa de nuestro marco de convivencia, del Estatuto y de la Constitución", frente "al desafío del nacionalismo catalán que cuestiona la unidad de España" y también "frente al desafío del nacionalismo vasco", porque "cuando se habla de nación vasca en Europa, cuando se habla de una relación bilateral de Euskadi con España, y cuando se da una oferta a Mas para desmontar la Constitución estamos también ante un desafío del nacionalismo vasco".

Asimismo, ha señalado que otro "desafío" es el que se plantea "desde toda la izquierda, las emergentes y las menguantes" porque "todos plantean suprimir ayuntamientos y diputaciones, cuestionan la foralidad, y el PSE plantea una especie de neocentralismo del Gobierno vasco y ataca sin ningún pudor el Concierto Económico, desde el desconocimiento o, simplemente, desde la tergiversación".

En estas materias, ha destacado que el PP "aporta seguridad y certidumbre, frente a esa subasta de ocurrencias que pretende desmontarlo todo no sabemos para cumplir qué". "Nosotros somos claros en nuestro compromiso: defendemos la autonomía local y foral garantizada por la Constitución y el Estatuto, y defendemos el Concierto Económico que es un elemento clave de autogobierno y de nuestra identidad como vascos", ha remarcado, para defender también "la convivencia y la igualdad, la soberanía de todos los españoles, y la unidad de la España constitucional y su diversidad".

DAMBORENEA

Por su parte, el presidente del PP de Bizkaia, Antón Damborenea, ha dicho que las próximas son unas elecciones "muy importantes" y ha señalado que "todos los partidos están planteando modificar la Constitución española, unos para romperla, otros para cargarse las autonomías, y otros para quitarnos competencias como el Concierto Económico".

Por su parte, ha destacado que el PP son "los únicos que como no estamos planteando cosas raras parece que no nos movemos", pero, "a veces, cuando las cosas han funcionado relativamente bien, cuando alguien plantea que hay que cambiar las cosas lo menos que se espera es que diga exactamente qué cosas y para qué".

Asimismo, ha señalado que "todos los partidos" se presentan a las elecciones para que Mariano Rajoy "no sea presidente del Gobierno". "Todos han dicho que no van a apoyar a Mariano Rajoy, desde el nuevo de Ciudadanos, pasando por el PNV, por supuesto el PSOE y Podemos. Todos han dicho que se presentan para que Mariano Rajoy y el PP no gobierne", ha censurado, para afirmar que los populares "y la mayoría de los españoles tiene muy claro que Mariano Rajoy y el PP tiene que seguir gobernando" porque "no nos podemos permitir el lujo de desperdiciar cuatro años que nos han puesto en la buena dirección".