El PP extiende sus críticas a Bolaños por la crisis de Ceuta y pide saber qué habla con su homólogo marroquí

1110525.1.260.149.20260813145551 El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos; el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el secretario general del PP de Catalunya Juan Fernández, este jueves en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ampliado este jueves al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, sus críticas al Gobierno por la crisis migratoria de Ceuta y han pedido conocer las gestiones que ha realizado con su homólogo marroquí, que amenaza con suspender el tratado de extradición y que insiste en reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha acusado a Bolaños que no estar a la altura de sus responsabilidades y ha lamentado que tanto él como el presidente Pedro Sánchez sigan de vacaciones pese a la crisis.

"Aquí lo ignominioso es el Gobierno de España, que cuando ven que invaden nuestras fronteras se van de vacaciones, recomiendan playlists, libros para el periodo estival o incluso Bolaños las ciudades que hay que visitar. La única ciudad que debe visitar es Ceuta", ha dicho en una rueda de prensa en Barcelona.

NO RESPETAN LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

Frente a la insistencia de Marruecos en reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla, el dirigente del PP ha lamentado la falta de una respuesta contundente del Gobierno. "Excepto (Margarita) Robles, ninguno de los otros 22 ministros han hecho afirmaciones de estas características", ha asegurado, en referencia al aviso de la ministra de Defensa de que cualquier agresión sobre Ceuta o Melilla supone una agresión a España entera y que ambas ciudades autónomas son "españolísimas".

Asimismo, se ha preguntado qué está pasando con la política exterior de España e insiste: "Los españoles no podemos estar al albur de un presidente que no nos respeta y que ni siquiera respeta la integridad territorial de nuestro país".

Preguntado por las declaraciones de Bolaños, sobre que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse y volver con sus familias, De los Santos ha reiterado que Marruecos "exige la devolución" y considera que todos los menores deben ser devueltos a sus países de origen.

Además, ha insistido en que el PP quiere que se cumpla el pacto europeo de asilo, que deja claro, remarca, que los menores deben ser devueltos a sus países. "Estamos permitiendo que al menos a seis menores marroquíes se les haya llevado al límite del acoso sexual", ha dicho, reclamando protección para esos menores. Además, subraya que no se está hablando de los 150 fallecidos en el mar.

También ha pedido saber por qué no se desplegó al Ejército en la frontera en Ceuta "si el CNI avisó al Ministerio del Interior que se estaban acercando decenas de miles de personas".

En todo caso, cree que "Bolaños no va a dar ninguna respuesta" a sus preguntas, por lo que el PP ya ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas a responder sobre todas estas cuestiones relativas a Ceuta y a los contactos que han mantenido los ministros de Justicia para resolver esta crisis.

Sobre la no comparecencia del ministro del Interior en el Senado, De los Santos asegura que "Marlaska se salta la Constitución a la torera, se ríe de los españoles" y tilda esta situación de irresponsabilidad, ignonimia y falta de altura.

REPROCHE A ILLA Y PETICIÓN A COLLBONI

Por su parte, el secretario general del PP catalán, Juan Fernández, ha señalado que le habría gustado escuchar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, decir que las políticas migratorias "de puertas abiertas son un error, que producen colapso y que Cataluña no puede asumir las consecuencias de la política migratoria descontrolada de Sánchez".

"Creo que a los catalanes les habría gustado escuchar por parte de Illa estas palabras. Lo que ha pasado en Ceuta es consecuencia del efecto llamada de la inmigración descontrolada que llevamos sufriendo muchos años en el conjunto del país. Me gustaría que Illa también se manifestara en este sentido", ha añadido.

Por otro lado, el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha explicado que ha pedido al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, contacte con la Ciudad Autónoma de Ceuta para ofrecer ayuda: "Ceuta es España y no podemos dejar solos a los ceutíes cuando están afrontando una situación extraordinaria".

Cree que lo que pasa en Ceuta es "una tragedia política, pero Sánchez es el auténtico responsable, permitiendo que se abran las fronteras, que se produzcan 150 muertes, así como violaciones a niñas cada día", y ha insistido a Collboni que llame al alcalde-presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para poner todos los medios posibles para ayudar a los ceutíes.