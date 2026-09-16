El PP fija nuevas comparecencias en la comisión de la dana del Senado para contraprogramar a Mazón en el Congreso

La senadora del PP María Carmen Isabel Pobo interviene durante una sesión plenaria, en el Senado, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, ha vuelto a convocar la comisión de la Cámara Alta que investiga la gestión de la dana que dejó 232 muertos en octubre de 2024 y ha decidido citar el próximo lunes al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el 'número dos' del Ministerio de Transición Ecológica está citado el próximo lunes a las 11.00 horas, justo el mismo día que está previsto que vuelva a comparecer el expresidente valenciano Carlos Mazón en la comisión homóloga del Congreso, y en la que tienen mayoría el PSOE y sus socios.

Por la tarde del próximo lunes está previsto que comparezca en el Senado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, mientras que la comisión del Congreso escuchará escuchará por primera vez al secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado en la causa penal junto a la que fuera su superior, la consellera Pradas.

Del mismo modo, los 'populares' también han decidido convocar a otros dos comparecientes para el próximo lunes 28 de septiembre: Juan Montenegro, fundador de la Unidad Militar de Emergencias, y Borja Sastre, jefe de gabinete de la exvicepresidenta Teresa Ribera.

Precisamente, el lunes 28 de septiembre están citados en el Congreso la entonces consellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias Salomé Pradas, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicenté Mompó.