Encuesta de Sigma Dos para Forta y RTVE - EUROPA PRESS

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría las elecciones generales del 29 de noviembre y podría alcanzar con Vox la mayoría absoluta, o casi rozarla, con una horquilla entre 129-134 escaños (PP) y 44-48 escaños (Vox), es decir, 173-182 escaños entre ambos partidos, según el sondeo encargado a Sigma Dos por la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), del que se ha hecho eco Europa Press.

Del otro lado, el PSOE perdería la primera posición quedándose con una horquilla entre 119-124 diputados. Así, el PP obtendría una ventaja de 3,4 puntos sobre el PSOE; el voto a PP y Vox formaría el 48,4%; y la participación estimada sería del 76,9%.

Al resultado de PP y Vox, tal y como refleja el sondeo, habría que incorporar los dos diputados que le da a la coalición PP-UPN en Navarra, que mejoraría en un escaño lo que sacó el partido navarro cuando acudió en solitario a las urnas en 2023. La cifra de 176 para gobernar dependería de en qué posición se queden las horquillas de ambos partidos.

En concreto, el PSOE podría mejorar sus resultados a los de las elecciones del 2023, cuando obtuvo 121 años, en el caso de la horquilla superior con 124 escaños; o bien, empeorarlos en el caso del extremo inferior con 119 escaños.

En el caso de Frente Amplio, la candidatura de Ada Colau se quedaría con 10-11 escaños y sufriría un gran desplome respecto a Sumar, que logró 31 asientos en el año 2023.

En cuanto a los partidos independentistas catalanes, ERC podría pasar de siete a 9-10 escaños, mientras que Junts sufriría un retroceso en sus apoyos, pasando de siete a 4-5 diputados.

Respecto a los partidos vascos, EH Bildu pasaría de seis a 7-8 escaños en el Congreso de los Diputados y el PNV sufriría una bajada de cinco a 2-3 asientos. Por su parte, el BNG ganaría un diputado en la nueva legislatura (de uno a dos) y Coalición Canaria aguantaría con una representante. Asimismo, Adelante Andalucía debutaría con 4-5 escaños en la Cámara Baja.