El PP insiste en que Podemos "no es necesario" en la "ecuación" del CGPJ: "Su papel solo puede deteriorar el acuerdo"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha insistido este martes en que Podemos "no es necesario" en la "ecuación" de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya que, a su juicio, "su papel solo puede deteriorar el acuerdo".

En una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, Gamarra ha asegurado que el PSOE podría prescindir de la formación 'morada' en la negociación del CGPJ al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo hizo al no informarles sobre la fusión entre Bankia y Caixabank.

En esta línea, Gamarra se ha referido a las declaraciones del propio Sánchez en septiembre, cuando desveló que el líder de los 'populares', Pablo Casado, se había comprometido "al 99%" a la renovación del órgano de los jueces. "Sabe que no era así: no había acuerdo ni mucho menos estaba cerrado", ha apuntado.

Así, la portavoz ha utilizado esa referencia para explicar que, desde entonces, han cambiado muchas cosas a la hora de negociar con los socialistas. "Cuando nos sentamos con el PSOE no estaba Podemos. Forma parte de los acuerdos cuando Pedro Sánchez quiere", ha lamentado.

Según Gamarra, el PP no puede aceptar negociar con una formación "imputada por financiación ilegal" y cuyo líder, Pablo Iglesias, es "un vicepresidente que", de no estar aforado, "estaría imputado". "Esto no pasa en ningún país europeo", ha sostenido.

En este contexto, la dirigente 'popular' ha cargado contra los ataques de Podemos a la Jefatura del Estado y la intromisión de la formación morada en la independencia del poder judicial. Desde el PP, ha señalado Gamarra, tienen una responsabilidad: garantizar la separación de poderes y "poner condiciones en una negociación" donde España "se juega" mucho.

Más aún, ha continuado la portavoz parlamentaria del PP, después de que los partidos que forman la coalición del gobierno, hayan presentado una reforma que no cuenta con informes previos de ningún tipo. "Ataca el alma de los principios democráticos. No es una cuestión que guste al PP. Ha hecho reacciones a las instituciones europeas, que ponen luz roja sobre lo que está pasando en este país", ha zanjado.