El PP insiste en poner el foco en Junts y PNV: "Ellos sabrán qué piensan sus electores y si actúan por cálculo político"

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha criticado el "interés" en cambiar el foco hacia la moción de censura cuando el foco "está en la corrupción" que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE, dado que, según ha recalcado, no llegaron a Moncloa "para limpiar nada" sino "para saquearlo todo". Dicho esto, se ha dirigido a Junts y PNV y ha recalcado que ellos sabrán "qué piensan sus electores" y si actúan por "cálculo político".

En una rueda de prensa en el Senado, García ha subrayado que Alberto Núñez Feijóo aseguró este martes ante los empresarios catalanes que el PP va a devolver a España "la decencia, con ayuda o sin ayuda", y que no quiere "atajos ni favores".

Al ser preguntada si el PP estaría dispuesto a presentar una moción de censura sin apoyos o si aparcan ese debate, Alicia García ha señalado que Alberto Núñez Feijóo ha sido "muy claro" al asegurar que "hará todo lo posible" para cambiar el Gobierno y ofrecer "decencia y elecciones".

"Los socios están ahí sujetando y sosteniendo un Gobierno corrupto, el más corrupto de la democracia. Ellos sabrán qué tienen que hacer, ellos sabrán qué piensan sus electores, si lo que están haciendo es por cálculo político", ha aseverado.

Tras advertir de que eso es "lo importante", ha indicado que "hay mucho interés en cambiar el foco hacia eso, pero el foco está en la corrupción del Gobierno", que es "decadente". A su juicio, esa "decadencia" la tienen que cambiar "con decencia" y "el único capaz de ofrecer esa decencia y elecciones" es Feijóo.

SÉMPER: "EL PP NO VA A HACER COSAS EXTRAVAGANTES NI COSAS RARAS"

De la misma manera, el portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha señalado que el PP quiere pasar de la "decadencia" a la "decencia política" y ha garantizado que el PP "no va a hacer cosas extravagantes ni cosas raras".

Tras asegurar que la moción de censura ahora no está sobre la mesa y que el PP no descarta nada, ha subrayado que la posición de su formación es "clara" porque España "necesita elecciones" y hay una mayoría en el Congreso que "coincide" en que esta legislatura "ya no existe" y está "bloqueada".

Al ser preguntado si esa línea roja de no negociar con Carles Puigdemont en Waterloo es solo para Feijóo o el PP aceptaría algún mediador como hizo el PSOE con Santos Cerdán, Sémper ha reiterado que la posición de su partido es "clara" porque lo que se necesita es que los españoles hablen en las urnas.

"Y ni Feijóo ni ningún miembro del PP van a hacer cosas extravagantes ni raras, ni va a viajar a ningún sitio. El futuro de los españoles se decide en el Congreso de los Diputados con luz y con taquígrafos. Y si no se puede hacer ahora y si no se disuelven las cortes y se convocan elecciones, será dentro de un año, dentro de seis meses o dentro de cuatro", ha resaltado.

En cuanto a si cree que el Gobierno ha cogido oxígeno al estar el debate centrado en la moción de censura que podría presentar Feijóo y no en la corrupción, Sémper ha afirmado que el Gobierno "se agarra a un clavo ardiendo, y si no, lo quema él para que parezca que es un clavo que está ardiendo y agarrarse".

"Creo que asistimos de un tiempo a esta parte a un relato permanente y a un circo de siete pistas en el que se ha convertido la política española. A veces es un circo y otras veces es un zoco", ha lamentado, para añadir que Feijóo ofrece una "alternativa" que pasa por regenerar las instituciones y ocuparse de los problemas de la gente.

"LA DECISIÓN QUE TOMEMOS NO LA VAMOS A ANUNCIAR, LA VAMOS A EJECUTAR"

En medio del debate sobre la moción de censura y las exigencias de Junts, Sémper ha reiterado que el PP no hará cosas "extravagantes" porque "para eso ya está Sánchez" y ya les ha "demostrado que ese camino es profundamente tóxico" y "no aporta nada a la sociedad española".

"Y la decisión que tomemos no la vamos a anunciar. La vamos a ejecutar. Y desde luego esa decisión, sea cual sea o cuando sea, será sin renunciar a aquellos principios que consideramos sólidos", ha manifestado el dirigente 'popular'.

Sémper, que ha recalcado que Feijóo es "diametralmente opuesto" a Sánchez tanto en estilo como en fondo, ha afirmado que el PP entiende la "ansiedad de mucha gente" ante el momento político que vive España. "Pero no vamos a hacer cosas extravagantes. Esta es una idea. No vamos a hacer cosas anunciándoselas al Gobierno", ha manifestado.

VE "INTERESANTES" LAS MANIFESTACIONES DE PAGE

Tras asegurar que están "hartos" de que "el escándalo de hoy tape al de ayer y el de mañana tape al de hoy", ha indicado que la actualidad judicial lo que está demostrando es que "los escándalos y la información" les va a "seguir sobrecogiendo". "Vamos a tener oportunidad de conocer todavía cosas más chuscas de las que hemos visto hasta ahora", ha pronosticado.

Sémper ha insistido en que esta legislatura "ya no existe" y ha subrayado que el presidente del Gobierno ni siquiera se somete al debate sobre el estado de la nación. "El Congreso es una cáscara vacía", se ha quejado.

Ante las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, defendiendo una cuestión de confianza durante su intrevención en los Desayunos Informativos organizados por Europa Press, Sémper ha indicado que Page "dice cosas muy interesantes" porque hay una "mayoría social de españoles que no soporta más esta situación".