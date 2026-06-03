Tellado dice que están dispuestos a una moción de censura instrumental y que son PNV y Junts los que tienen "el dilema"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras el seguimiento de la noche electoral desde la sede nacional del Partido Popular, a 17 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que su partido está dispuesto a una moción de censura instrumental que tenga como objetivo convocar elecciones de forma inmediata y ha subrayado que son PNV y Junts los que tienen "el dilema", dado que deben "decidir" si siguen "apoyando a la mafia" o se devuelve la palabras a los españoles para que se pronuncien en las urnas.

Así se ha pronunciado Tellado --en una entrevista en 'Cuatro', que ha recogido Europa Press-- al ser preguntado si Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a ir a Waterloo para pedir apoyo a Carles Puigdemont para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez.

"El PP está dispuesto a una moción instrumental para convocar de forma inmediata elecciones, lo que no estamos dispuestos es ni a atajos ni a conceder favores a nadie", ha enfatizado el 'número dos' de Feijóo.

PNV Y JUNTS DEBEN "DECIDIR SI SIGUEN APOYANDO LA MAFIA"

En este sentido, Tellado ha recalcado que el "dilema" quien lo tiene encima de la mesa "son los partidos independentistas, el PNV y Junts, que tienen que decidir si siguen apoyando la mafia o por el contrario, por respeto democrático, le devuelven la palabra a los españoles", para que sean ellos los que decidan "democráticamente cómo salir de esta situación de colapso político sin precedentes".

El dirigente del PP ha indicado que no se puede "normalizar la corrupción en ningún Gobierno" y ha destacado que en los más de 13 años de mandato de Feijóo al frente de la Xunta de Galicia "no ha habido sombra de corrupción".

"Creo que eso es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos y por eso hoy cuando Feijóo dice decencia y elecciones es una persona en la que se puede confiar porque desde luego Feijóo no es Sánchez y nunca será Sánchez", ha enfatizado.

El secretario general del PP ha indicado que el presidente del Gobierno es la "X" de todas las investigaciones que rodean al Gobierno y al PSOE pero se ha mostrado convencido de que acabarán "sabiéndolo todo" porque en España "funciona" la Justicia, que es "independiente, imparcial y profesional". "Y yo le pediría al Gobierno que deje de atacar a los jueces de España", ha finalizado.