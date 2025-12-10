El PP insta a la vicepresidenta Montero a dar explicaciones ante los casos de acoso sexual: "No ha venido a dar la cara"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, a su llegada a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha emplazado a la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, a dar explicaciones ante los casos de acoso sexual. Sin embargo, ha criticado que este miércoles no haya acudido al Pleno de la Cámara Baja a "dar la cara".

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Muñoz ha indicado que hoy han conocido "un nuevo caso de acoso sexual dentro del Partido Socialista" que ha provocado que a esta hora ya haya dimitido el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

Según ha dicho, se trata de "un caso similar" al de Francisco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez en Moncloa, porque había "denuncias previas que se conocían por parte de la dirección del Partido Socialista y que se taparon y se ocultaron".

La dirigente del PP ha asegurado que su partido espera que se conozcan esas denuncias y ha señalado que "algún medio de comunicación ya hablaba de algunas de ellas, en las que incluso se insinuaba que a cambio de sexo se podía conseguir trabajo con él".

Muñoz ha dicho que van a ver en qué quedan esas denuncias pero ha resaltado que "lo que queda claro con lo que ha pasado hoy en Lugo es que el modus operandi del Partido Socialista es el mismo": "Crea canales de comunicación para que las mujeres puedan poner denuncias si sufren acoso sexual. Esos canales sirven al PSOE para tapar todas esas denuncias y evitar que esas denunciantes puedan ir por otras vías judiciales probablemente a denunciar".

MONTERO "TENDRÍA QUE DAR MUCHAS EXPLICACIONES"

Es más, ha asegurado que "miembros del Partido Socialista" se "han estado reuniendo con esas víctimas para pedirles que no denuncien a compañeros suyos" y "fuentes socialistas indican que esa persona es María Jesús Montero", quien hoy "no ha venido a dar la cara" al Congreso.

Según ha recalcado, Montero "tendría que dar muchas explicaciones de lo que está ocurriendo y de si efectivamente ha encubierto o ha tapado casos de agresión sexual dentro de su partido". A su juicio, lo que está ocurriendo evidencia la "hipocresía socialista" y está demostrando que "no son feministas".