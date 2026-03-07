El PP introduce la 'comisión Koldo' en las campañas electorales: ha citado a Illa, Cerdán, Zapatero y Paco Salazar

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para introducir la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en las distintas campañas electorales: citó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al inicio de la campaña catalana, hizo lo mismo con el ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán en el proceso extremeño, repitió jugada con el exmilitante socialista Paco Salazar en la campaña aragonés y lo ha vuelto a hacer recientemente con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Castilla y León.

Y es que la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' lleva dos años de trabajo parlamentario, más de cien interrogados y hasta 16 ampliaciones del listado de comparecientes por parte del PP.

En todo este tiempo se han producido hasta cinco procesos electorales a distintos niveles, con sus respectivas campañas: Cataluña, Europa, Extremadura, Aragón y ahora Castilla y León.

A este respecto, el PP usó su mayoría absoluta en el Senado para citar al actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la comisión de investigación el 24 de abril de 2024, la antesala de las elecciones que se celebraron en Cataluña el 12 de mayo de 2024.

Y el 7 de junio de 2024, cuando estaba a punto de cerrarse la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024, el PP citó a la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, en esta comisión de investigación.

Precisamente, la presidenta del Congreso cerró su intervención haciendo un llamamiento al voto al PSOE en las elecciones europeas, algo que provocó una bronca con la bancada 'popular' y el presidente de la comisión de investigación.

SANTOS CERDÁN, SALAZAR Y ZAPATERO

Más recientemente, el PP introdujo la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en la campaña electoral de Extremadura, ya que citó el 17 de diciembre de 2025 al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, cuando los comicios extremeños se produjeron el 21 de diciembre de 2025.

Por su parte, el exmilitante socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas, fue citado en el Senado el 5 de febrero, con la campaña de las elecciones de Aragón, que se celebraron el 8 de febrero.

En estas elecciones de Aragón, la mayoría que conforman el PSOE y sus socios en la comisión de la dana del Congreso también citó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante este foro el 2 de febrero.

Y el último en comparecer en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' en una campaña electoral ha sido el expresidente Zapatero, que fue interrogado en este foro el pasado lunes 2 de marzo, coincidiendo con el proceso electoral en Castilla y León.