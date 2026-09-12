El PP se lanza contra la ministra Elma Saiz y pide saber cuántos irregulares de Ceuta hay en CETI y cuántos fuera

La portavoz parlamentaria del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha abierto una ofensiva en el Senado contra la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al cuestionar la "rapidez" con la que reaccionó su Departamento tras el asalto a Ceuta y criticar que a estas alturas no haya ofrecido una cifra "precisa" de los inmigrantes irregulares que siguen en la ciudad autónoma. A su entender, debe aclarar cuántos migrantes hay en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y cuántos fuera.

Así figura en la batería de preguntas que han registrado en el Senado --a las que ha tenido acceso Europa Press-- la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, y la senadora ceutí del PP, Cristina Díaz, cuando se cumplen más de 40 días de la entrada masiva de migrantes.

Saiz, que ejerce además como portavoz del Gobierno, reivindicó esta semana la actuación del Ejecutivo ante la crisis migratoria de Ceuta y aseguró que se ha actuado "con responsabilidad", "transparencia" y "atendiendo a las necesidades en cada momento".

Sin embargos, los 'populares' ponen en cuestión su gestión y le preguntan si "reconoce" su Departamento "algún error de previsión, planificación o ejecución durante estas semanas" y "qué responsabilidad política asume la ministra". "¿Considera la ministra que su departamento reaccionó con la rapidez exigible y dimensionó correctamente los recursos necesarios?", interpelan.

PETICIÓN DE DATOS: CUÁNTAS PERSONAS ESTÁN IDENTIFICADAS

En esa batería de preguntas, Alicia García y Cristina Díaz exigen a la ministra que aclare "cuántas personas, de las que "accedieron irregularmente a Ceuta" a finales de julio "permanecen actualmente" en la ciudad autónoma.

También emplazan al Ministerio de Elma Saiz a detallar "cuántas están plenamente identificadas y cuántas continúan pendientes de identificación o reseña". De la misma manera, le instan a precisar "cuántas se encuentran alojadas en el CETI, cuántas en otros dispositivos estatales, cuántas en recursos de otras administraciones o entidades y cuántas permanecen fuera de cualquier recurso de acogida".

El PP critica que la ministra no ofreciera durante su visita una cifra concreta del número de personas que permanecen en Ceuta y le preguntan por qué no lo hecho. "¿Cómo puede dimensionar correctamente el Gobierno los recursos necesarios si no dispone de una cifra precisa de las personas que siguen en la ciudad?", preguntan las senadoras del Grupo Popular.

Los 'populares' quieren saber qué actuaciones concretas realizó el Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante las primeras 24, 48 y 72 horas posteriores a la entrada masiva en Ceuta. Es más, preguntan "en qué fecha tuvo conocimiento personalmente la ministra de la dimensión de la situación y qué decisiones adoptó desde ese momento".

POR QUÉ LA MINISTRA NO FUE A CEUTA HASTA EL 17 DE AGOSTO

Dentro de esta ofensiva parlamentaria, García y Díaz emplazan al Ministerio a explicar cuál es la "razón" por la que Elma Saiz "no se desplazó a Ceuta hasta el 17 de agosto, casi tres semanas después de producirse la entrada masiva". De hecho, preguntan "cuándo celebró la ministra la primera reunión específica para abordar la situación creada en Ceuta y qué medidas concretas se acordaron".

"¿Puede detallar las medidas materiales y verificables adoptadas por su departamento entre el 30 de julio y el 17 de agosto?", interpelan, recordando que Saiz afirmó públicamente que el Gobierno no había dejado de trabajar "ni un segundo". Es más, preguntan si cree que su Departamento "reaccionó con la rapidez exigible y dimensionó correctamente los recursos necesarios".