El PP llama a los socios de Sánchez a reflexionar: sus votantes están "escandalizados" por apoyar "un Gobierno corrupto"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión plenaria del Senado, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha llamado a los socios del PSOE a "reflexionar" porque están "sosteniendo al Gobierno más corrupto" de la democracia española y sus votantes están "escandalizados". A su entender, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería dimitir, disolver las Cortes y convocar elecciones generales en España.

En una rueda de prensa en el Senado, para anunciar una ofensiva parlamentaria del PP en la Cámara Alta tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, García ha subrayado que si el "padrino" y "mentor" de Pedro Sánchez ha podido "liderar una trama criminal" es porque el Gobierno le "abrió las puertas de par en par".

"Abrió la caja del dinero de todos los españoles a Zapatero y le dejó barra libre para sus negocios. Por eso Sánchez salió ayer en el Congreso a defender al expresidente del Gobierno", ha manifestado la dirigente del PP.

"NOS FALTAN CUATRO VOTOS"

Al ser preguntada si el PP se plantea presentar una moción de censura --como pide Vox-- en caso de que haya más pasos judiciales o una posible condena, García ha indicado que se trata de una pregunta "reiterada" y ha resaltado que a su formación le faltan los votos para que esa iniciativa pueda prosperar.

"Es verdad que no nos faltan ganas, nos faltan votos, pero también es verdad que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida porque nos faltan los votos", ha abundado la portavoz del PP en el Senado, que ha recalcado después que al PP le faltan "cuatro votos".

A su juicio, un presidente del Gobierno en las "circunstancias" de Sánchez lo que "tendría que hacer es dimitir, disolver el Parlamento" y "dar la palabra a los españoles". "A mí me parece a mí que es lo más sensato", ha enfatizado.

"RECOGIDAS DE CABLE PARCIALES, NO"

Preguntada después si el PP se plantea mantener algún contacto con el PNV o Junts para tantear la posibilidad de que fructifique esa moción de censura, García ha indicado que "la reflexión la tienen que hacer los socios de Sánchez".

"Entiendo que ellos irán por la calle y sus votantes, sus afines, les dirán que qué hacen sosteniendo un Gobierno corrupto, el más corrupto de la democracia. Es que estoy convencida que eso ocurre", ha afirmado.

Por eso, ha indicado que son los aliados del PSOE los que tendrán que "decidir si quieren seguir sosteniendo a un Gobierno acabado", "finiquitado" y "rodeado de corrupción" o si, por el contrario, "quieren desmarcarse". "Hombre, recogidas de cable parciales, no. Lo que hace falta es que se desmarquen y que piensen, que hagan una reflexión sincera con ellos mismos", ha exclamado.

SER "LEAL" A LO QUE DEFENDÍAN EN 2018

García ha recalcado además que hay que "ser leal" a lo que dijeron cuando se produjo la moción de censura de 2018, que desalojó del Palacio de la Moncloa al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Según ha añadido, desde "hace ya dos años", que estalló el llamado 'caso Koldo', están apoyando a "un Gobierno que está en la ciénaga de la corrupción".

Por eso, ha insistido en que se tienen que dar cuenta ellos mismos de lo que está ocurriendo, con "imputaciones, tramas y escándalos" y ver que "la gente está escandalizada". "Y sus votantes estoy convencida que también. Mucha palabrería, pequeña recogida de cable, pero ellos siguen donde estaban", ha resaltado.

Tras subrayar que lo que tendría que hacer Sánchez es "es marcharse, por decencia", García ha asegurado que el PP de Alberto Núñez Feijóo está "preparado" y tiene una "alternativa" para "enarbolar un Gobierno decente".