El PP lleva la campaña al Senado y usa su mayoría para exigir al Gobierno un impulso industrial en Andalucía

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, durante su intervención en el Senado. A 06 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha aprovechado su mayoría en el Senado para aprobar en la Comisión General de las Comunidades Autónomas una moción en la que reclama al Gobierno más inversiones para reforzar la competitividad industrial de Andalucía, especialmente en materia energética, logística y ferroviaria, coincidiendo con la campaña electoral en Andalucía.

La moción, que ha contado con el rechazo del PSOE, insta al Ejecutivo a mejorar la simplificación administrativa en la normativa estatal que afecta al sector industrial para favorecer un entorno de "mayor seguridad jurídica" y avanzar hacia el impulso de la "competitividad industrial".

En la exposición de motivos, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP defiende que la industria constituye un sector "clave" para el crecimiento económico sostenible de Andalucía por su impacto en el empleo, la inversión y la cadena de valor regional.

Según recoge la iniciativa, entre 2020 y 2024 la productividad de las empresas manufactureras y de servicios avanzados científicos y técnicos aumentó un 23,7 por ciento, mientras que el empleo industrial andaluz creció en 35.600 personas desde 2019.

MEDIDAS PLANTEADAS

Entre las medidas planteadas, los 'populares' apuestan por promover clústeres industriales especializados en Andalucía en sectores como el agroalimentario, las energías renovables, la logística, la minería, el naval, el aeroespacial o la inteligencia artificial.

Asimismo, piden "acelerar" la digitalización de la industria andaluza mediante programas específicos adaptados a las características de cada sector y al tamaño de las empresas.

Del mismo modo, la moción reclama una estrategia para el aprovechamiento industrial de los minerales "críticos" existentes en Andalucía, vinculada a la "autonomía estratégica europea" y al desarrollo de cadenas de valor relacionadas con la transición energética y las tecnologías avanzadas.

En esta línea, el PP insta al Gobierno a mejorar las conexiones logísticas y ferroviarias de los puertos de interés general en Andalucía y a publicar un calendario "de hitos ciertos" para la puesta en servicio de los tramos andaluces del corredor mediterráneo.

Además, los 'populares' denuncian el "agravio" que, a su juicio, sufre Andalucía por encontrarse "muy por debajo" de la media peninsular en implantación de red de distribución eléctrica y reclaman aumentar las inversiones en infraestructuras energéticas para facilitar la implantación de proyectos industriales estratégicos.

