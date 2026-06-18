El PP llevará al TC el veto "servil" de la Mesa del Congreso a la votación sobre elecciones generales

Archivo - la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, entre el secretario general , Miguel Tellado, y el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha confirmado que el PP recurrirá en el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de impedir que se votara en el Pleno una enmienda pidiendo al presidente Pedro Sánchez que convoque elecciones. "Un veto arbitrario y servil", sostienen los 'populares'.

El pasado martes, la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar y en una reunión telemática sin informe de los letrados, rechazó tramitar las enmiendas de PP y Junts que querían añadir votar la exigencia de elecciones generales. La actual mayoría del órgano de gobierno de la Cámara entiende que convocar elecciones es una competencia exclusiva del Ejecutivo y que el Legislativo no debe votarla, aunque otros textos que se refieren a competencias exclusivas del presidente, como el cese de ministros o la cuestión de confianza, se han debatido y votado en la Cámara.

El Grupo Popular ya presentó un recurso de reconsideración ante la Mesa del Congreso, que está pendiente de resolución y que deberá ser discutido en la Junta de Portavoces el Congreso, donde PP, Junts y Vox suman mayoría absoluta a favor de votar la exigencia de elecciones generales. Eso sí, la opinión de la Junta no es vinculante para la Mesa que preside Francina Armengol.

ANTES INCLUSO DE QUE LA JUNTA DE PORTAVOCES LE DÉ LA RAZÓN

Pero, sin esperar a su resolución, el PP ya ha confirmado que acabará llevando el tema al TC subrayando que fue un veto "oportunista" cuyo único fin era impedir que el Parlamento expresase su voluntad favorable a adelantar las generales.

La portavoz 'popular', Ester Muñoz, que ya en su defensa en Pleno de la moción a que se querían añadir esas enmiendas, censuró el veto de la mayoría de la Mesa afirmando que "el día que se amordaza un Parlamento muere la democracia".