PP C-LM abre expediente a un concejal tras hacerse público un vídeo en el que canta el 'Cara al sol' brazo en alto

TOLEDO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha acordado iniciar expediente informativo al militante y excandidato a la Alcaldía de Cabanillas del Campo (Guadalajara), Jaime Celada, después de que en los últimos días se hiciera público un vídeo en el que se le podía ver cantando el 'Cara al sol' con el brazo derecho levantado en un restaurante alcarreño.

Así lo ha dado a conocer el presidente del PP regional, Paco Núñez, al inicio de una rueda de prensa celebrada en Toledo para dar cuenta de la estrategia política de su formación para el año electoral recién comenzado.

"Vamos a iniciar un expediente informativo para analizar lo sucedido en Guadalajara con el afiliado Jaime Celada, ya está en manos del Comité de Garantías", ha certificado Núñez.

Ya a preguntas de los medios, ha dicho que los órganos del partido "son claros", y ahora "habrá que respetar el trabajo del Comité de Garantías", que será quien dé cuenta del trabajo que se va a realizar.

"No soy yo el responsable de la cuestión, yo presido el Comité de Dirección y tengo que llevar al Comité una actitud que yo no comparto. Insisto, no es responsabilidad mía, no presido el Comité de Garantías, y por el número de población de Cabanillas no me corresponde a mí actuar en estas cuestiones, pero es una cuestión poco ejemplar", ha indicado.