El PP, tras mantenerse juicio con jurado a Begoña Gómez: "Es una situación inconcebible en cualquier democracia europea"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de apertura del Foro internacional EPP Libertas, a 15 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha asegurado este jueves que la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, "se sentará en un banquillo" y ha recalcado que se trata de una situación "sin precedentes en la democracia española e inconcebible en cualquier democracia europea", según han indicado fuentes del PP.

En concreto, la Audiencia de Madrid ha acordado el alzamiento de las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, lo que supone anular la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, si bien ha confirmado la decisión del instructor de juicio con jurado popular.

En un auto, el tribunal madrileño ha ordenado mantener el juicio con jurado contra la esposa de Sánchez, aunque únicamente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, dos menos de los que el juez le acusa.

"LA JUSTICIA FUNCIONA"

Desde la cúpula del PP han señalado que la misma semana en la que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno ha sido condenado por prevaricación, "se confirma que su esposa se sentará en un banquillo por los delitos de tráfico de influencias y malversación".

"Es una situación sin precedentes en la democracia española e inconcebible en cualquier democracia europea, que se suma a las 127 imputaciones por corrupción que rodean al presidente del Gobierno y a su partido, el PSOE. Ningún demócrata debería normalizarlo", han añadido las mismas fuentes.

El PP ha destacado que hoy una instancia superior confirma algunas medidas del juez instructor y corrige otras, demostrando que "la Justicia funciona". "Como sucede en cualquier democracia, mal que le pese a Pedro Sánchez y a sus voceros", han señalado fuentes del partido.

Los 'populares' se han reafirmado en las declaraciones de su jefe de filas retratando a Pedro Sánchez como un "presidente autoritario". "Suponemos que al Gobierno le habrá durado la euforia por la separación de poderes lo que ha tardado en conocer esta decisión", ha dicho para insistir en que es "una característica típica de los líderes autoritarios", que "solo aceptan las sentencias cuando les dan la razón".