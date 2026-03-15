PP mantiene su fuerza en los municipios afectados por los grandes incendios del verano de 2025 en León y Zamora

El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, interviene tras el seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca (España). - Manuel Ángel Laya - Europa Press

MADRID/VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha logrado mantener su fortaleza electoral en varios de los municipios de Castilla y León afectados por los grandes incendios forestales del verano de 2025 e incluso ha reforzado su respaldo en algunos de ellos, como Benuza (León), donde los 'populares' registran una notable subida respecto a las elecciones de 2022.

Los incendios registrados entre el 18 de julio y el 26 de agosto arrasaron más de 140.000 hectáreas en Castilla y León, más del 40 por ciento del total quemado en España durante ese periodo, con especial incidencia en las provincias de León y Zamora.

Algunos de los municipios más afectados por el fuego han vuelto a acudir a las urnas en los comicios de este 15 de marzo con resultados que, en general, mantienen el equilibrio político de la anterior cita electoral sin penalizar a los 'populares'.

EL PP SE MANTIENE EN EL MUNICIPIO DEL INCENDIO MÁS DEVASTADOR

En el municipio zamorano de Molezuelas de la Carballeda, donde se originó uno de los incendios más devastadores del siglo entre Zamora y León, el PP vuelve a ser la fuerza más votada con 17 sufragios, el 56,66 por ciento del total.

Los 'populares' mejoran así su resultado respecto a 2022, cuando obtuvieron el 43,59 por ciento de los votos y empataron con el PSOE en esta pequeña localidad de la comarca de Carballeda.

También en Quintana y Congosto (León), municipio afectado por el avance del incendio que se originó en Zamora, el PP continúa como primera fuerza política con 95 votos (38,7 por ciento), aunque pierde ligeramente apoyo respecto a 2022, cuando obtuvo el 42,68 por ciento.

Uno de los cambios más significativos se registra en Benuza (León), uno de los municipios más afectados por los incendios que arrasaron más de 31.500 hectáreas en la comarca de El Bierzo y que llegaron a afectar al entorno de Las Médulas.

En esta localidad, gobernada por el PP, los 'populares' refuerzan claramente su posición y pasan del 43,46 por ciento obtenido en 2022 al 62,84 por ciento actual, con 159 votos.

MÍNIMOS CAMBIOS ANTES LOS INCENDIOS

Por su parte, el PSOE mantiene su posición en el caso de Puebla de Sanabria (Zamora), municipio afectado por esta oleada de incendios, donde los socialistas vuelven a situarse en primera posición con 279 votos, el 40,14 por ciento del total, un resultado muy similar al registrado en las elecciones de 2022, cuando obtuvieron el 39,22 por ciento.

También en Carucedo (León), municipio donde se originó uno de los incendios que afectó al entorno del paraje natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el PSOE mantiene el liderazgo con 86 votos (35,98 por ciento).

En esta localidad el PP queda muy cerca con 84 votos (35,14 por ciento), mientras que Vox experimenta una ligera subida respecto a los comicios de 2022.

En conjunto, los resultados en los municipios afectados por los incendios no reflejan grandes variaciones respecto a la anterior cita electoral y mantienen, en líneas generales, el equilibrio político existente antes de los grandes fuegos que marcaron el verano de 2025 en amplias zonas de León y Zamora.