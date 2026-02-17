El PP no cree que a Vox "se le ocurra pedir la cabeza" de Guardiola e ir "contra la voluntad de los extremeños"

La portavoz de Vox en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que no cree que a Vox "se le ocurra pedir la cabeza" de la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, después de haber logrado el 43% de los votos en las urnas. A su entender, no se puede ir "contra la voluntad de los extremeños" tras los comicios del 21 de diciembre.

"Me quedo con que hay que trabajar, con que la mayoría de los extremeños han dejado claro que no quieren un Gobierno de izquierdas, que quieren un Gobierno de derechas liderado por María Guardiola y no creo que haya nadie que quiera ir contra la voluntad de los extremeños que acaban de votar", ha declarado Muñoz en los pasillos del Congreso.

Las declaraciones de Muñoz se producen después de varias semanas de tensión entre el PP extremeño y Vox, con cruces de reproches públicos y a través de las redes sociales. De hecho, la dirección nacional del PP --a través de la vicesecretaria Carmen Fúnez-- llegó a pedir este lunes "discreción" en las negociaciones y hacer "menos ruido en los medios".

"DUDO QUE A ALGUIEN SE LE OCURRA PEDIR LA CABEZA" DE GUARDIOLA

Al ser preguntada si ve posible que Vox pueda llegar a pedir la cabeza de María Guardiola y si el PP lo aceptaría, Muñoz ha asegurado que ella no puede "hablar de futuribles" pero ha señalado que "es bastante complicado" porque la candidata del PP "ha sacado un 43% del voto" en los comicios de diciembre.

"Yo quiero recordar que mi compañero Juanma Moreno con un 42 y pico tiene mayoría absoluta (en Andalucía). Por lo tanto, dudo que a alguien se le ocurra pedir la cabeza de alguien cuando ha sacado un 43%, ha duplicado al segundo y casi ha triplicado al tercero", ha enfatizado, aludiendo a la amplia ventaja del PP extremeño sobre el PSOE y Vox.

En este sentido, la dirigente del PP ha hecho hincapié en que hay que "trabajar" para dar un Gobierno a Extremadura, máxime cuando los ciudadanos han dejado "claro" con su voto que no quieren un Gobierno autonómico de "izquierdas" sino de "derechas" en esa región.

Por eso, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso se ha mostrado convencida de que no cree que Vox pueda plantearse "ir contra la voluntad de los extremeños" que acaban de votar en las elecciones.