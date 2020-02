El PP no descarta denunciar a Sánchez por reunirse con Torra: "No puede estar por encima de la ley"

Publicado 04/02/2020 10:36:51 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este martes que su formación no descarta denunciar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por prevaricación si finalmente se reúne este jueves con el jefe de la Generalitat, Quim Torra.

"Ninguna persona puede estar por encima de la ley, por mucho que se llame Torra o que se llame Sánchez. Todos se someten a ella", ha sostenido la dirigente 'popular' en una entrevista en 'Los desayunos de TVE' recogida por Europa Press.

En este sentido, Álvarez de Toledo ha explicado que la formación liderada por Pablo Casado estudiará todas las "respuestas parlamentarias o las que hagan falta en defensa del Estado de Derecho" para frenar a un Gobierno que, a su juicio, va contra la legalidad.

LA REUNIÓN DE SÁNCHEZ Y TORRA "AGREDE EL SENTIDO COMÚN"

Así, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo mantenga en agenda un encuentro que "agrede el sentido común". "¿En función de qué va a reunirse con Torra?", se ha preguntado, para después criticar al Gobierno por "avalar" la "operación del nacionalismo contra la legalidad".

"El PP va a ejercer el liderazgo de la oposición", ha argumentado la portavoz unas horas después de que el propio Casado anunciase que el partido presentaría una denuncia contra Torra por usurpación de funciones.

En esta línea, la dirigente de los 'populares' ha explicado que, según el artículo 67.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, Torra "ya no es presidente" del Govern catalán. "La Junta Electoral Central dice que no es diputado, el Supremo lo ratifica y por tanto ya no lo es", ha añadido.

Por último, Álvarez de Toledo ha insistido en que lo que se está dando en Cataluña es "un proceso" dirigido por el "sanchismo para mantenerse en el poder a cualquier precio". "Se ha inaugurado la vía socialista hacia la secesión pactada entre Gobierno central y separatistas", ha apostillado.