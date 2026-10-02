El PP no ve "aceptable" que diputados acudan al Congreso "protegidos por la Policía" ante las protestas por la vivienda

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Sémper dice que la gente quiere soluciones y pone como ejemplo Ceuta: "¿Alguien cree que vamos a dejar de hablar de la ciudad autónoma?"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) - El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este viernes que no es "aceptable" que los diputados acudan al Congreso "protegidos por la Policía Nacional", ante las protestas que se están produciendo frente a la Cámara Baja coincidiendo con el debate y votación de los decretos de vivienda y que no se prevé que prosperen tras el rechazo anunciado por Junts.

"No es aceptable tener las calles cortadas y que los diputados, acudamos al Congreso protegidos por la Policía Nacional. No es aceptable. Esto no es propio de un país moderno, no es propio de un país democrático. Y esto tendrá muchos responsables, pero tiene uno sobre todo: Es Pedro Sánchez", ha enfatizado Sémper a los medios en los pasillos del Congreso.

La presencia policial en los alrededores del Congreso, con las consiguientes restricciones al tráfico de vehículos y personas, es habitual en los días en que se votan asuntos controvertidos que provocan movilizaciones en la calle de distinto signo político. Ocurrió cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero anunció sus recortes en 2011, cuando se debatían medidas de ajuste del Gobierno de Mariano Rajoy o en este legislatura con la aprobación de amnistía del 'procés' por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

LOS DECRETOS DE VIVIENDA DEL GOBIERNO "SON UN DISPARATE"

Sémper ha indicado, ante el previsible rechazo a los decretos de vivienda, que "la mayoría de progreso, a la que pertenecía Junts" se "resquebraja una vez más". "Yo entiendo que Junts lo que no ha querido hacer es perjudicar a las clases medias y a los más desfavorecidos", ha resaltado.

El dirigente del PP ha afirmado que los reales decretos del Gobierno son "un disparate" y "un parche" que, a su juicio, van a "perjudicar a quien más ayuda necesita y no van a ayudar al mercado de la vivienda".

"España debe tener una política de vivienda solvente, seria e integral. Necesitamos hablar de alquiler, necesitamos hablar de compra, necesitamos construir, necesitamos favorecer por lo tanto, que la gente tenga un acceso a la vivienda", ha proclamado.

Asimismo, Sémper ha señalado que España necesita que los más vulnerables estén protegidos y ha apostado por "reforzar las medidas sociales". Eso sí, ha dicho que la política social "no se puede hacer con el patrimonio particular" sino que "los más desfavorecidos tienen que ser amparados por los poderes públicos con políticas sociales".

"Lo que este Gobierno pretende decirle a los españoles es que cuando alguien pase un problema lo va a pagar un particular, no el Gobierno", ha criticado, para reprochar a Sánchez que después de ocho años gobernando sin afrontar el problema de la vivienda ahora lo quiera solucionar "en tres días con parches".

PIDE ELECCIONES GENERALES

En este punto, ha asegurado que España "necesita, entre otras cosas, elecciones" porque el Gobierno no tiene ni mayoría parlamentaria ni mayoría social. "Los españoles merecemos hablar. Esto es lo que pedimos al Gobierno una vez más", ha declarado el portavoz de los 'populares'.

Sémper ha criticado que el Gobierno intente culpar al PP por la vivienda cuando Sánchez lleva ocho años en Moncloa. "¿Para qué tenemos un Ministerio de Vivienda? ¿Para qué se existe un Gobierno? ¿Para qué? Bueno, pues estas son preguntas que yo creo que todo el mundo, sea de derecha o de izquierda, se hace", ha exclamado.

A su juicio, "el eje ha cambiado" porque "la gente ya requiere soluciones" y las "necesita" en asuntos como la crisis de Ceuta, un asunto que seguirá siendo una prioridad para el PP. "¿Alguien se cree que vamos a dejar de hablar en Ceuta? Hay decenas de miles de españoles hoy que tienen miedo a pasear por sus calles, a llevar a sus hijos al colegio y mujeres que cuando llega la noche se meten en casa. Esto sigue pasando en Ceuta", ha resaltado.

Además, Sémper ha aludido a los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez y que, en su opinión, en las próximas semanas, seguirán dando "ejemplos bochornosos del mal uso de los fondos públicos". "Todo está degradado. Todo se está envileciendo cada vez más", se ha quejado.

"VAMOS A SACAR A LOS INVASORES DE CEUTA"

Previamente, en una entrevista en Cuatro, Sémper ha señalado que hace tiempo que el Congreso le dijo a Sánchez que "no tiene mayoría parlamentaria y las calles que no tiene mayoría social". "Se acabó la broma", ha exclamado.

En este punto, ha indicado que ocho años después de la llegada de Sánchez "los problemas de los españoles afloran por todos lados: la inflación por las nubes, los salarios por los suelos, nuestras fronteras desprotegidas, la vivienda por las nubes y la corrupción campando a sus anchas". Sin embargo, ha criticado que Sánchez esté "atornillado a La Moncloa" y le de "igual".

Ante la situación que vive Ceuta, ha indicado que si el PP llega al Gobierno, no sólo va a "sacar a los invasores de Ceuta" sino que va a proteger las fronteras. "Vamos a recuperar la dignidad de España, vamos a recuperar la seguridad de nuestras fronteras y se acabó la broma". "Ceuta ha sido un antes y un después", ha enfatizado.

Finalmente, se ha comprometido a "revertir todo lo que se ha normalizado estos años" con Sánchez y a "abrir las ventanas, oxigenar y poner a verdaderos profesionales capaces y capacitados al frente de las instituciones". "Vamos a tener un presidente del Gobierno que trabaje para todos", ha aseverado.