PP ofrece a Vox "desterrar las políticas socialistas" en Andalucía pero le avisa que antes hay que formar Gobierno

Recuerda a Cs que preside el Parlamento andaluz con los votos de Vox y la mediación del PP y pide que se repita esta fórmula para Juanma Moreno

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que ofrecerá esta tarde a Vox en la reunión sobre el futuro gobierno de Andalucía "desterrar para siempre las políticas socialistas" en esta comunidad, pero le ha advertido de que no podrá modificar una ley si no se elige un Ejecutivo y no arranca la legislatura.

"Esperamos que recoja el guante y apoye a Juanma Moreno", ha dicho el dirigente 'popular' en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP de este martes. García Egea acudirá al encuentro de esta tarde en Madrid con Vox acompañado por el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, y la portavoz del partido, Marta González. Por el partido de Santiago Abascal participarán el dirigente nacional Rafael Bardají y José Francisco Contreras, dirigente de Vox en Sevilla.

Según ha dicho, los acuerdos con Ciudadanos y Vox se tienen que concretar pronto para que sea Moreno el candidato en la sesión de investidura del día 16 de enero. El pacto programático con la formación naranja se presentará mañana miércoles y se espera un acuerdo en los próximos días sobre la composición del Ejecutivo autonómico.

Egea ha insistido en la necesidad de cerrar ya los acuerdos y no "defraudar" el cambio de gobierno que según el PP votaron los andaluces el pasado 2 de diciembre. Una posible candidatura de Susana Díaz a la investidura sería "un desastre" y si Moreno no es aspirante con mayoría suficiente para el próximo día 16, será "un mal presagio" sobre las posibilidades del cambio.

QUE EMPIECE LA LEGISLATURA

El dirigente 'popular' ha reivindicado el papel "central" de su formación para lograr el acuerdo a tres bandas y ha insistido en varios mensajes con los que pretenden superar las reticencias de Cs y Vox. De esta segunda formación, García Egea ha dicho que espera escuchar hoy "objetivos y aspiraciones", pero que le van a subrayar que "para mejorar o cambiar leyes es necesario que la legislatura empiece".

Y ha insistido en esta idea cuando se le ha preguntado si comparte la exigencia de eliminar la ley de violencia de género tal y como está diseñada. García Egea ha dicho que no conoce ninguna propuesta concreta y por escrito de Vox, y ha insistido en la necesidad de dejar cualquier debate para el Parlamento andaluz, que es el que legisla. "Por tuiter no se hacen leyes", ha apuntado.

Dicho esto, ha subrayado que se está hablando de un asunto grave, de "personas que pueden estar sufriendo una violencia que el Estado debe garantizar que no se produce", de "dramas familiares" y de menores de edad afectados. "Está en juego la libertad individual de muchas personas que sufren esta clara violencia de género", ha recalcado.

UNA FÓRMULA YA ACEPTADA POR CIUDADANOS

García Egea ha dirigido también un mensaje a Ciudadanos para que no ponga reticencias a los votos de Vox a favor de Moreno. Ha insistido en que no puso reparos a que su diputada Marta Mosquet fuera elegida presidenta del Parlamento andaluz con los votos también del partido de Abascal, previo pacto de Vox con el PP.

"Hicimos posible el acuerdo para la presidencia de Ciudadanos", ha recordado varias veces el secretario general del PP, que aspira a repetir esta misma fórmula para que sea elegido Juanma Moreno. Fuentes 'populares' no han descartado en que el PP firme un pacto con Vox, interesado en dejar por escrito el acuerdo, en paralelo con el que está ultimando con Ciudadanos para formar Gobierno.

"El PP es capaz de poner de acuerdo a dos partidos llamados a participar en el cambio. Ese modelo es el que vamos a intentar materializar ahora", ha subrayado García Egea.