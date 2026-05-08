El PP pide a Bruselas que impida la entrada de Delcy Rodríguez en España para la Cumbre Iberoamericana

Archivo - La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, durante su intervención durante el debate sobre el estado de la Unión Europea (SOTEU) celebrado en la sesión plenaria de Estrasburgo (Francia) en septiembre de 2025. - ALAIN ROLLAND / EUROPEAN PARLIAMENT - Archivo

BRUSELAS, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha pedido a la Comisión Europea y a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, que impidan a la vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que asista a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid si no se producen antes avances "irreversibles" hacia la democracia en el país latinoamericano.

La eurodiputada ha registrado una pregunta parlamentaria en la que consulta al Ejecutivo comunitario si ve compatible con el Derecho de la Unión y con las sanciones aprobadas por los Veintisiete contra altos dirigentes del chavismo la invitación por parte del Gobierno de España y una eventual presencia en suelo europeo de una persona sometida a prohibición de entrada como Delcy Rodríguez.

Asimismo, Montserrat solicita a Bruselas que aclare qué consecuencias podría acarrear una vulneración de la posición común europea en materia de sanciones si finalmente la presidenta encargada de Venezuela, que tiene prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea, finalmente acude a la cumbre de Madrid, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre.

La pregunta sigue a la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 30 de abril de 2026 por una abrumadora mayoría --incluidos eurodiputados del PSOE-- en la que se insta al Consejo Europeo a no levantar las sanciones impuestas a "responsables de violaciones de los Derechos Humanos" en Venezuela, como Delcy Rodríguez, si no hay pasos significativos hacia una transición pacífica a la democracia.

"Delcy Rodríguez ha sido la mano derecha de dos narcodictadores como Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y Pedro Sánchez la invita mientras sigue siendo una persona sancionada por toda la Unión Europea" y ello "justamente después" de que "dejara sin vigor la Ley de Amnistía en Venezuela", ha denunciado Montserrat en declaraciones remitidas en un comunicado.

En su opinión, "esto no es casualidad" ni tampoco es "un error de Sánchez", sino que más bien el presidente del Gobierno está retando a "un pulso a Bruselas". Así las cosas, la dirigente del PPE ha defendido que "Europa no abre la puerta a dictadores porque no va con sus principios, ni por totalitarismo ni por chanchullos con hidrocarburos con el régimen, como ha pasado en España".