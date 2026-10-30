El PP pide el cese o dimisión de Puente antes de su comparecencia parlamentaria por el accidente de Urda

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene que ser cesado o presentar su dimisión antes de su comparecencia en el Congreso por el accidente ferroviario de Urda, apelando a las responsabilidades políticas porque "el país está en shock y herido". "No es normal lo que está viviendo España", ha remachado.

En declaraciones a 'RNE', recogidas por Europa Press, Muñoz ha apelado a obviedades, en relación a la petición de la dimisión del ministro, que "hacen innecesario que nadie diga nada". "Óscar Puente tiene que dimitir. No hay ningún español en este país que no lo piense", ha añadido.

La portavoz parlamentaria también ha reprochado la política del Gobierno de Pedro Sánchez basada, a su juicio, en "una forma de resistir en el poder y no de gestionar". Según Muñoz, la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), "insultar a todo el mundo de forma soberbia" o colocar a amigos "en lugar de técnicos" tiene "consecuencias".

Dicho esto, y en línea a la solicitud del PP para que el presidente Pedro Sánchez comparezca en la Diputación Permanente del Congreso, ha pedido al jefe del Ejecutivo que "asuma responsabilidades" y acuda a petición propia.

Sobre las palabras de Sánchez, que afirmó que "no es asumible" para un país como España tener dos accidentes ferroviarios en menos de un año, Muñoz ha reprochado al presidente "que dice una cosa y hace la contraria". "No es congruente salir a los medios y que eso no tenga consecuencias", ha afeado.

RUFIÁN "INTENTA EMPATAR"

Muñoz también ha cargado contra el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que acusó al PP "primero" por los recortes en inversión y al PSOE "después" por la liberalización como responsables del accidente de Urda. A su juicio, son 'tuits' que son "miserables" porque "intentan empatar" diciendo que lo ocurrido es culpa del PP, que no gobierna desde hace ocho años.

Previamente, la dirigente 'popular' ha señalado que la liberalización del transporte ferroviario llegó con el Gobierno del PSOE, lamentando que no se pusieran los medios necesarios y recursos ante el aumento de trenes. "Si por donde antes circulaban 10 trenes, ahora circulan 50, evidentemente tienes que poner más medios y más recursos de mantenimiento", ha incidido.

Sin embargo, Muñoz ha censurado la gestión del Ministerio de Transportes pues, según ha criticado, se contrataba a personas "que no tenían las cualificaciones necesarias para estar en puestos de responsabilidad", se amañaban "contratos" o se compraban trenes "que no entraban por túneles". "Ahora no puede sorprenderle a nadie que estemos en la situación en la que estamos", ha admitido.

Por otra parte, la portavoz parlamentaria del PP ha apuntado que es Vox el responsable de "lo que hace o deja de hacer" en su decisión de continuar con la precampaña electoral del 29N tras el siniestro de Urda. "Ellos han entendido que deben seguir trabajando y yo por tanto no me meto", ha afirmado.

EL PP ESTÁ EN "SHOCK" POR LA MUERTE DE BÁÑEZ

Asimismo, Muñoz ha indicado que la muerte de la exministra Fátima Báñez ha sido "un shock" para el PP. "Hemos vivido en propias carnes probablemente lo que han vivido muchas familias de este país. El no saber, a veces el tener esperanza, ha sido terrible", ha señalado.

La dirigente 'popular' ha destacado de la exministra que era una mujer "muy valiosa, brillante y dialogante", además de un referente para todas las mujeres del PP que se dedican al servicio público a través de la política.