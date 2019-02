El PP pide la comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre Venezuela y censura que no acuda a las manifestaciones

Publicado 04/02/2019 15:35:40 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP va a solicitar la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique su posición ante la situación que vive Venezuela "sin medias palabras" y tras el anuncio este lunes de que reconoce a Juan Guaidó como presidente de aquel país para que convoque elecciones.

Así lo ha anunciado el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, en rueda de prensa tras el Comité Ejecutivo Nacional del PP, presidido por Pablo Casado.

Maroto ha asegurado que quieren preguntar al presidente del Gobierno lo que no han podido plantearle hoy los periodistas, puesto que el anuncio del reconocimiento de Guaidó ha sido en una comparecencia de Pedro Sánchez sin preguntas.

"Un presidente que no atiende a preguntas sobre una cuestión de Estado tiene algo que no quiere decir", ha dicho Maroto, que ha calificado además de "desleal" al presidente por no haber consultado con el líder de la oposición sobre este asunto.