PP pide compatibilizar la protección a la industria con la solidaridad europea tras el plan de Bruselas sobre el gas

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este jueves "buscar un equilibrio entre la protección a la industria española y la garantía de solidaridad con el proyecto europeo", tras la recomendación de la Comisión Europea de reducir en un 15% el consumo de gas.

Este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, afirmó que España "no apoya" la propuesta planteada por Bruselas de imponer reducciones de consumo de gas a los países de la UE en situaciones de alerta ante un posible corte en el suministro por Rusia. Según añadió, España es "un país europeísta y solidario", pero aseguró que no se puede pedir "un sacrificio desproporcionado".

Al ser preguntada expresamente si comparte la posición del Gobierno, Gamarra ha apelado a la "prudencia" en este momento porque están en fase de negociación y hay que ver "en qué queda". "Hay que buscar el equilibrio entre la protección a nuestra industria y, por otro lado, la solidaridad que significa el proyecto europeo", ha resaltado.

La 'número dos' del PP ha insistido en que es "fundamental encontrar ese punto de equilibrio" porque "la solidaridad también tiene que estar presente". "No puede ser que pidamos que sean solidarios con nosotros cuando lo necesitamos y que luego no queramos ser solidarios", ha apostillado.

Eso sí, también ha dicho que hay que proteger a la industria y la economía española, que está "en peor situación que el resto de economías europeas" a causa de las políticas de Pedro Sánchez, que "no han funcionado". Así, ha recalcado que otros países del entorno sí que han recuperado la situación prepandemia, algo que no ha

ocurrido en España.

Gamarra ha señalado que el Gobierno está "fallando" a la hora de proteger a la industria y los consumidores en el ámbito interno. En este punto, ha recordado el pacto de Estado energético que Feijóo ha propuesto a Sánchez para tener disponibles otras fuentes de energía y prolongar la vida de las nucleares.

"Hemos pasado de una situación de estabilidad en nuestra situación contractual a largo plazo con Argelia, a una situación de debilidad por las malas gestiones del Gobierno en política exterior", ha manifestado.

Además, ha indicado que sobre la excepción ibérica hay muchas cuestiones sin resolver por parte del Ejecutivo. "¿Quién va a pagar el tope del gas?, ¿por qué tenemos que estar pagando más de 110 millones de euros a Francia por las exportaciones?". A su entender, el Gobierno "está obviando sus responsabilidades y sus obligaciones".

ESPERA DETALLES SOBRE LOS NUEVOS IMPUESTOS DE SÁNCHEZ

Además, la secretaria general del PP ha dicho que espera detalles sobre los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas que anunció Pedro Sánchez en el Debate sobre el estado de la Nación antes de concretar su posición. "Son anuncios populistas para conseguir un rédito electoral. El Gobierno debe explicar las medidas y hacer un planteamiento serio y responsable", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que tanto el PP como los españoles están esperando a que les expliquen en qué consisten esos impuestos y cómo se materializan para ver si se repercutirán o no en los ciudadanos. "Cuando conozcamos en qué consisten, como somos un partido serio y responsable, nos pronunciaremos", ha apostillado.

Gamarra ha defendido la bajada de impuestos que defiende el PP y que ahora ha anunciado Juanma Moreno en el debate de investidura que se celebra en el Parlamento andaluz. A su entender, después de que el Gobierno haya recaudado 15.000 millones, hay margen para acometer esas bajadas fiscales a través del IRPF como ha propuesto su partido.

También ha defendido reducir gasto burocrático y eliminar ministerios, al tiempo que ha echado en cara al Gobierno que estos meses no haya llevado a cabo "ninguna medida de contención del gasto público". "El Gobierno no está dispuesto a hacer ni un solo sacrificio, mientras exige muchos sacrificios a los españoles que ya no pueden pagar", ha exclamado.

Sobre las nuevas cotizaciones de los autónomos, la secretaria general del PP ha asegurado que "cuando el Gobierno rectifica y escucha, se llegan a mejores acuerdos que las intenciones que tenía inicialmente". En este punto, ha dicho que han tenido que "explicarle muchas veces al ministro Escrivá que estaba en el camino equivocado".

"Aún hay cosas que los autónomos necesitan y que el

Gobierno no resuelve", ha manifestado, para añadir que si se llega a un "punto beneficioso para los autónomos, el PP no tendrá ningún problema en respaldarlo".