El PP pide cuentas al Gobierno por el cese de expedición de pasaportes en el extranjero durante 45 días

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP Carlos Floriano y Sofía Acedo han presentado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno para obtener respuesta por escrito sobre la "grave interrupción" en la expedición de pasaportes para españoles residentes en el exterior registrada durante 45 días, entre el 22 de diciembre de 2025 y el 6 de febrero de 2026.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, los parlamentarios señalan que, según diversas fuentes consulares, durante ese periodo "dejaron de recibirse pasaportes en las oficinas consulares, afectando potencialmente a decenas de miles de ciudadanos".

El escrito recoge que el Ministerio de Asuntos Exteriores atribuyó inicialmente el problema a "ajustes técnicos" y posteriormente a "una incidencia en el servidor que impedía la descarga de datos para la fabricación de los pasaportes". Sin embargo, añade que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) "negó la existencia de una incidencia técnica y situó el parón en una suspensión del servicio de valija diplomática por el periodo navideño".

CONTRADICCIONES ENTRE EXTERIORES Y LA FNMT

Ante esta situación, el PP pregunta cuál fue la causa técnica exacta que impidió la fabricación y/o envío de pasaportes en esas fechas y por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores y la FNMT han ofrecido "versiones contradictorias" sobre lo sucedido, así como en qué fecha concreta se detectó la incidencia y qué protocolos de contingencia se activaron.

Los diputados 'populares' también solicitan conocer cuántos ciudadanos españoles residentes en el exterior resultaron afectados por esta incidencia y cómo explica el Gobierno "las versiones contradictorias" entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la FNMT sobre el origen del problema.

Asimismo, preguntan "qué refuerzos estructurales" de personal, medios técnicos y capacidad de producción prevé adoptar el Gobierno para evitar nuevos colapsos, especialmente ante el incremento masivo de solicitudes derivado de las nacionalizaciones tramitadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática y si el Ejecutivo ha abierto algún expediente interno para "depurar responsabilidades por lo ocurrido".