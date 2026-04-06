El PP pide dejar actuar a los jueces en Kitchen y ve en el caso Koldo la "producción natural de la corrupción" sanchista

Alberto Núñez Feijóo junto a Juan Bravo - DAVID MUDARRA - PP

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, ha llamado este lunes a "dejar trabajar a la Justicia" en el 'caso Kitchen' para conocer a sus responsables, al tiempo que ha señalado que lo que ahora se está conociendo sobre el 'caso Koldo' forma parte de la "producción natural de la corrupción" del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una comparecencia ante los medios posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, Bravo ha recalcado que el PP tiene una "posición clara" sobre la presunta operación ilegal de espionaje montada desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para vigilar al extesorero del PP Luis Bárcenas y tratar de obtener o sustraer documentación sensible relacionada con el caso Gürtel.

Y es "que la Justicia actúe con plena independencia y que paguen los actos los que los hayan realizado", ha manifestado Bravo, subrayando que su partido condena "sin ningún tipo de matiz, cualquier causa de corrupción", con la diferencia respecto al PSOE de que el PP no señala a jueces ni habla de la UCO.

Aunque sostiene que el PP del 2026 "no es 'Kitchen' ni 'Gürtel'" como tampoco el PSOE del 2026 es 'Filesa', Bravo ha querido dejar claro que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "no tiene a nadie de su equipo implicado en causas de corrupción", tampoco mientras fue presidente de la Xunta de Galicia, al contrario de lo que ocurre con Sánchez. "Esa es la auténtica diferencia entre el señor Sánchez y señor Feijóo", ha apostillado.

Preguntado por las manifestaciones realizadas por Luis Bárcenas en una reciente entrevista implicando al expresidente Mariano Rajoy en el conocimiento de la 'Kitchen', Bravo ha insistido en que "sea la Justicia la que diga quiénes son los responsables" para que asuman sus responsabilidades.

Y sobre si la actual dirección del PP confía en la inocencia de Rajoy y de su exministra María Dolores de Cospedal, el dirigente del PP ha respondido: "Yo no soy el juez ni el responsable para decir quién es inocente y quién es culpable. Lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a la Justicia, no insultarles, no llamarles rojos con toga o no hablar de lawfare, sino respetar su trabajo y a partir de ahí cada uno deberá asumir sus responsabilidades".

"UNA CORRUPCIÓN QUE HEMOS VIVIDO EN DIRECTO"

A continuación, Bravo ha querido marcar distancias entre este juicio y el que se sigue contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por el cobro de mordidas a partir de contratos de suministro de material sanitario en plena pandemia, asegurando que este último es "la producción natural de la corrupción y el dinero metálico corriendo por Ferraz". "Y todo eso es el entorno de Sánchez, que también tiene a su mujer y a sus hermano procesados", ha recordado.

Bravo espera que en este juicio se dirimirán las responsabilidades por una corrupción "que los españoles han podido vivir en directo". "Son 23 jornadas, mañana y tarde, hasta el 30 de abril, para Ábalos y García. El clan Sánchez tiene que responder a 400 años de cárcel, que es la solicitud que tienen, y a un botín de más de 1.000 millones de euros", ha afirmado.

El dirigente 'popular' también se ha referido a los mensajes de Whatsapp conocidos este fin de semana sobre esta trama para sostener que definen "mejor que nada lo que es el sanchismo". "Puede mentir en público, también en privado, a los propios y también a los ajenos, a ustedes los periodistas y ante los jueces, en el Congreso y en el Senado, en los mítines y en los mensajes", ha manifestado, antes de citar mensajes de miembros del Gobierno y del PSOE dirigidos a Ábalos en público y en privado.

"EN EL ASUNTO DE LA SEPI ESTÁN TODOS MEZCLADOS"

Además, ha aludido a las recientes informaciones publicadas sobre el "rescate millonario" con dinero público de la aerolínea Plus Ultra. "Ahí están todos mezclados: Ábalos, Montero, Zapatero, y a su amigo, al que la aerolínea pagó durante cinco años; un cóctel completo de corrupción", ha destacado.

En este sentido, Bravo ha puesto de relieve que su partido ha impulsado una comisión de investigación de la SEPI en el Senado, que complementa a la comisión ya existente sobre el caso Koldo, para que indague "el sistema de corrupción sanchista, con especial énfasis en los rescates que favorecieron a los intereses personales de Sánchez y Zapatero".

Por último, sobre la ausencia este lunes en el Senado de la esposa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, alegando problemas de salud, Bravo ha dicho que el PP seguirá insistiendo para que comparezca.