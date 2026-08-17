El PP pide explicaciones a Mónica García en el Congreso ante el "colapso" sanitario en Ceuta

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra - PP/TAREK

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha pedido la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Congreso para que dé explicaciones sobre la situación sanitaria que atraviesa Ceuta, así como sobre las medidas adoptadas por su departamento y su ausencia durante los últimos 16 días de la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

En este sentido, Gamarra ha reiterado en rueda de prensa que existe un "colapso" en el ámbito sanitario de la ciudad y ha reclamado a la ministra que "ponga soluciones" ante una situación que, según ha defendido, están criticando tanto los profesionales sanitarios como los propios ceutíes.

"Si los médicos lo están denunciando, si todo el personal sanitario lo está diciendo, si los ceutíes así lo sienten, yo les creo a ellos, no a la ministra", ha afirmado Gamarra.

Asimismo, la 'popular' ha criticado las declaraciones realizadas por García durante su visita a Ceuta este domingo, donde, según ha reprochado, la ministra se dedicó a "negar una situación de colapso" y a "insultar y descalificar y llamar xenófobos a los ceutíes", en lugar de asumir sus responsabilidades.

AUSENCIA DE GARCÍA EN LA REUNIÓN DEL GOBIERNO

Por otro lado, la dirigente 'popular' ha cuestionado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no incluyera a García en la reunión por videoconferencia que ha mantenido este lunes con distintos miembros de su Ejecutivo para abordar la situación de Ceuta.

"Esta falta de preocupación de la ministra de Sanidad es la que ha debido de convencer al señor Sánchez para ni tan siquiera convocarla a ese 'Zoom'", ha señalado, antes de reclamar al Gobierno que gestione la crisis en todos los ámbitos que le corresponden.

Por ello, ha insistido en que García debe acudir al Congreso y "dar explicaciones", pero también ha reclamado al Ejecutivo que "empiece a actuar ya" y deje de "negar la evidencia sin poner soluciones".