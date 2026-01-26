El PP pide que el Gobierno no vaya el jueves al funeral de Huelva por las víctimas de Adamuz: "Sería cruel ver a Puente"

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 11 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez se debería ausentar de la misa funeral que se celebrará el próximo jueves en la catedral de Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Es más, ha recalcado que la presencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en esa ceremonia sería "cruel" y una "provocación".

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, Bravo ha confirmado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudirá el jueves a esa misa funeral en Huelva, después de que se haya aplazado el funeral de Estado que tenía previsto celebrarse el sábado 31 de enero.

Sin embargo, el PP considera que los ministros de Pedro Sánchez, en especial Puente, no deberían estar presentes en esa misa funeral en Huelva. "El dolor de las familias no puede agravarse ni puede aumentarse con la presencia de Óscar Puente en ese funeral", ha señalado Bravo.

CREE QUE SERÍA "UNA PROVOCACIÓN" QUE FUERA PUENTE

Según Bravo, un Gobierno que "ha suspendido el acto de Estado que estaba programado para este sábado por miedo a enfrentarse a las víctimas, tampoco puede estar presente en la misa funeral del jueves".

"Sería cruel. Su permanencia es un insulto a las víctimas, pero verle en Huelva sería una provocación", ha dicho, en alusión al ministro Puente, quien, a su juicio, debería dimitir y tampoco tendría que sentarse este martes en la mesa del Consejo de Ministros.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))