El PP ve una "responsabilidad directa" de Puente en la tragedia de Adamuz y no descarta la vía judicial

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, considera que hay una "responsabilidad directa" del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y no ha descartado recurrir también a la vía judicial en función de la información de la que el partido vaya disponiendo.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Bravo ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha incurrido en un falso debate" sobre las causas y consecuencias del descarrilamiento. "La rotura de la vía es la causa. ¿Y la vía de quién depende? Pues eso", ha manifestado.

Según ha añadido, eso significa que se pusieron en circulación trenes de alta velocidad sin "constatar el estado real de las vías" ni atender "las quejas de los maquinistas", que "habían advertido de manera clara y reiterada" sobre los riesgos de la línea Madrid-Andalucía y de otras, e incluso "han reducido la velocidad por su cuenta para velar por la seguridad de todos los pasajeros".

"FALTA DE DILIGENCIA" EN LA ACTUACIÓN DE TRANSPORTES

"Por tanto, Óscar Puente tiene una responsabilidad directa en el accidente ferroviario de Adamuz. Hubo pues falta de diligencia en las actuaciones de su ministerio", ha manifestado, para añadir que Bravo tiene que "dar la cara" y "asumir responsabilidades" de los accidentes.

Tras pedir la dimisión del ministro, ha apuntado a Puente "por acción" y a Sánchez "por omisión", ya que, según ha dicho, han "mentido a las familias de las víctimas y a todos los españoles ocultando una información esencial y necesaria" sobre el accidente ferroviario de Adamuz.

"Puente tiene que dejar inmediatamente su puesto o Sánchez destituirle", ha dicho, para acusar al titular de Transportes de "faltar a la verdad" y "propagar bulos". A su entender, el titular de Transportes "no puede sentarse mañana en el Consejo de Ministros por respecto a las víctimas y a todos los españoles", dado que "ha mentido desde el primer día".

Es más, el vicesecretario de Hacienda del PP ha afirmado que España "descarrila con un Gobierno que no funciona" y que tiene en el Ministerio de Transportes la "zona cero de la corrupción" del Ejecutivo de Sánchez.

"No es un accidente extraño --parafraseando las palabras que empleó el ministro pocas horas después del accidente--. Extraño es que Puente siga en el cargo. Tiene que dar la cara asumiendo su culpa", ha dicho.

COINCIDE CON AYUSO EN QUE SÁNCHEZ TIENE QUE ASUMIR RESPONSABILIDADES

Ante el hecho de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya pida también la dimisión del presidente del Gobierno, Bravo ha dicho que "exigir la responsabilidad a Puente como ministro es una parte importantísima porque para eso es el máximo responsable" pero ha admitido que Sánchez es el que lo nombra y el que ha "permitido" las "corruptelas", el "enchufismo" y las "mordidas" en el Ministerio. "Con lo cual evidentemente entendemos que (Sánchez) tiene que asumir sus responsabilidades", ha apostillado.

Al ser preguntado si el PP ya se plantea alguna acción judicial, después de que Feijóo haya asegurado este lunes que habrá responsabilidades políticas tras el accidente pero también judiciales, Bravo ha señalado que sobre "las diferentes vías que se puedan utilizar", el PP irá "avanzando" según vayan "teniendo conocimiento" de datos e informaciones.

Interrogado después si el PP podría presentar una querella contra Puente o cargos de Adif, Bravo ha señalado que el PP ahora ha exigido depurar responsabilidades e irán viendo próximas actuaciones según vayan teniendo información.

"Lo dijimos, exigiremos las responsabilidades sea quien sea, caiga quien caiga, y sin excluir ningún tipo de acción, no tenga la menor duda", ha manifestado, para añadir que el PP debe dejar trabajar a los técnicos y no va a hacer como Puente, "intentar jugar al relato".

Además, el vicesecretario del PP ha criticado que el presidente del Gobierno se plantee no comparecer este jueves en el Senado como ha pedido el Grupo Popular por no estar obligado. "¿De verdad?", se ha preguntado.

En este punto, ha emplazado a Sánchez a que, independientemente de lo que diga una norma, acuda a la Cámara Alta a dar información porque es su obligación después de que hayan fallecido 46 personas en accidentes ferroviarios. "¿No les parece que es un motivo suficiente para acudir a un Parlamento a dar explicaciones?", se ha preguntado.

"EL PAÍS EN ESTADO DE SHOCK"

Bravo ha asegurado que los ciudadanos sienten "miedo" a este Gobierno "por lo que hace y por lo que no hace, por lo que dice y lo que no dice" y ha añadido que las explicaciones realizadas solo han servido para intensificar "la alarma", provocando "desasosiego".

"La realidad es que tenemos a todo un país en estado de shock, sin prácticamente servicios en el sur y suspendido o con interrupciones en el norte. Esta es la fotografía de un servicio público que cada día que pasa está peor", ha afirmado, para recriminar al Gobierno que repita "el mismo patrón" que con la crisis del apagón del pasado 28 de abril al "mentir" con "medias verdades".

Según Bravo, hay preocupación de los españoles, no solo por los fallos del sistema ferroviario, sino sobre todo "por las evidentes contradicciones y falsedades de este Gobierno" ante el peor accidente del AVE en España.