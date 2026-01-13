El PP pide al Gobierno el texto del acuerdo sobre Gibraltar que se cerró en diciembre

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha solicitado al Gobierno que le haga llegar el texto del acuerdo sobre Gibraltar que cerraron el pasado mes de diciembre la Unión Europea y Reino Unido y que regirá la relación de la colonia británica con los Veintisiete.

El portavoz de los populares en la Comisión de Exteriores en el Congreso de los Diputados, Carlos Floriano, ha reclamado al Gobierno tanto el acuerdo alcanzado el 17 de diciembre como "el expediente y la documentación de que dispongan relativa al mismo".

Así consta en una solicitud tramitada a través del Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press. Floriano ha justificado la petición "para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias conforme al Reglamento de la Administración Pública.

La UE y Reino Unido anunciaron el pasado 11 de junio un "acuerdo histórico" tras cinco años de negociación por el que se regirá la relación del Peñón con la UE tras el Brexit y que tiene como punto más destacado la supresión de la Verja.

No obstante, no fue hasta el pasado 17 de diciembre cuando se informó de que el texto ya estaba ultimado, a falta de revisión legal, con vistas a su ratificación tanto por la UE como por Reino Unido.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, compareció en el Congreso el pasado 8 de octubre para explicar el acuerdo sobre Gibraltar. En dicha comparecencia, el jefe de la diplomacia reclamó a todos los grupos parlamentarios, y en particular al PP, que respaldaran el texto para su ratificación en el Parlamento Europeo.