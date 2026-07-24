El PP pide al Gobierno todos los medios contra los incendios y dice que el pacto de Estado de Sánchez es "papel mojado"

La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra (c), durante una reunión con entidades sociales, en la sede del PP de las Islas Baleares, a 21 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

Gamarra dice que España necesita un Gobierno "sólido" que se ocupe de los problemas en vez de centrarse en "protegerse a sí mismo" MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este viernes al Gobierno todos los medios del Estado para extinguir los incendios que están afectando a España, especialmente a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. Además, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que hable de un pacto de Estado que, a su juicio, luego "se queda en papel mojado".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha trasladado toda la "solidaridad" del PP a los afectados por los incendios y su respaldo a los hombres y mujeres que están luchando contra el fuego.

"Y en esta situación, pedir que se pongan a disposición, en una situación de emergencia nacional, todos los medios que tenga el Estado para poder hacer frente cuanto antes a una situación de esta envergadura, que ha llevado a la petición y a la declaración de esa emergencia nacional", ha declarado.

"PONER TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES"

Al ser preguntada si en esta situación prima más que nunca la colaboración entre administraciones, Gamarra ha señalado que esa colaboración ya la vieron la semana pasada en los incendios en Castilla-La Mancha, "que ha recibido la ayuda sin ningún tipo de problema del resto de comunidades independientemente de colores políticos". "Yo creo que eso demuestra que es posible. Lo que hace falta es siempre esa disposición para poderlo hacerlo", ha añadido.

Gamarra ha insistido en la necesidad de poner "todos los medios disponibles por parte del Estado en este caso, aparte de las comunidades autónomas que lo hacen habitualmente, para poder hacer frente" al fuego.

En cuanto a si cree que hay que rediseñar la estrategia con respecto a los incendios, la vicesecretaria del PP ha indicado que el sistema de protección civil y dedicado a luchar contra emergencias tiene que estar en un proceso constante de revisión y fortalecimiento para hacer frente a estas situaciones que cada vez tienen mas "envergadura y una gravedad mayor".

En este punto, ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya puso sobre la mesa hace un año la necesidad de impulsar un sistema nacional de protección civil que busque "más coordinación, más medios y estar preparados para afrontar" este tipo de situaciones, que cada vez son "más extremas" y "exigen más medios recursos" y "nuevos mecanismos con más fortaleza", "más coordinación y más capacidades".

CREE QUE ESPAÑA NECESITA UN GOBIERNO "SÓLIDO" QUE GOBIERNE

Al ser preguntada si el PP apoyará el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática que ha planteado el jefe del Ejecutivo, Gamarra ha indicado que Pedro Sánchez "habla de pacto de Estado y luego se queda en papel mojado, si llega a papel".

Así, ha recordado que el año pasado Sánchez "habló de un pacto de Estado como respuesta" a los incendios del mes de agosto y "la realidad es que la comparecencia de la propia vicepresidenta" para presentar ese pacto "no se ha llegado ni a producir" en sede parlamentaria.

Dicho esto, la responsable de Regeneración Institucional del PP ha subrayado que España necesita un Ejecutivo "sólido" que se dedique a gobernar y a ocuparse de los problemas de los ciudadanos en vez de centrarse en "protegerse a sí mismo" de los problemas que le rodean.