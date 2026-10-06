El PP pide al juez Pedraz que impute al PSOE en el 'caso Leire Díez' alegando que "sufragó" gastos de la presunta trama

Archivo - Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular unificada que lidera el PP ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el 'caso Leire Díez', que cite como investigado al PSOE en esta causa al considerar que las actuaciones practicadas "confirman" que el partido "sufragó" los gastos de la presunta "organización criminal por indicación" del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

Así lo ha solicitado en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que interesa atribuir la condición de persona jurídica investigada al PSOE como presunto responsable de "delitos de cohecho y tráfico de influencias así como de los delitos de blanqueo de capitales y de financiación ilegal de partidos en relación con la malversación de caudales públicos indiciariamente cometida por sus dirigentes".

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