El PP pide a Marlaska medidas de protección policial para su candidato en Guipúzcoa tras la agresión en Hernani

El candidato número uno del PP al congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, interviene durante un mitin del PP, en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, a 3 de noviembre de 2026 en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha solicitado formalmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que adopte las "medidas de protección policial necesarias" para garantizar la integridad física de su candidato al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, tras la agresión que sufrió el sábado antes de participar en un acto electoral en Hernani.

El pasado 14 de noviembre, segundo día de campaña, un grupo de jóvenes radicales arrojó distintos objetos contra el joven candidato del PP y su equipo, incluyendo huevos, piedras y petardos. La agresión obligó a suspender el acto de campaña del PP ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

Este lunes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha remitido una carta al ministro de Interior tras los "gravísimos acontecimientos" sucedidos en Hernani y le ha exigido una "evaluación urgente de la situación".

Según Tellado, es necesario "asegurar el normal desarrollo de los actos políticos" y ello exige una "respuesta inmediata por parte del Ministerio puesto que está en juego la seguridad personal de nuestro candidato y de todas las personas que le acompañan en el ejercicio de su actividad política".

En concreto, el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo reclama que se adopten "las medidas de protección policial necesarias para garantizar la integridad física de Jon Echeverría y de su equipo durante toda la campaña electoral", así como para asegurar el normal desarrollo de los actos políticos que tenga previsto celebrar.

Tras mostrar su "profunda preocupación", Tellado asegura en la misiva que "el PP no va a renunciar a presentarse en ningún lugar de España, ni va a aceptar que la violencia, las amenazas o la intimidación determinen dónde podemos estar y dónde podemos defender nuestras ideas". "Ningún grupo de violentos puede arrogarse el derecho a decidir quién tiene derecho a hacer campaña electoral en nuestro país", añade.

La democracia española, tal y como destaca Tellado en su carta, debe garantizar que cualquier candidato, con independencia de sus siglas, pueda dirigirse libremente a los ciudadanos sin miedo a sufrir agresiones. "No podemos permitir que quienes recurren a la violencia consigan imponer sus amenazas y limitar el pluralismo político", añade.

Por todo ello, Tellado dice que espera que el Ministerio del Interior actúe con la "máxima diligencia y adopte las medidas necesarias para que estos hechos no vuelvan a repetirse y Jon Echeverría pueda desarrollar su actividad electoral con todas las garantías de seguridad".

FEIJÓO VISITA ESTE MARTES EIBAR

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, anunció este domingo en Santander que haría una parada en Guipúzcoa para apoyar a su candidato en esta provincia tras la agresión. Así, este martes recalará en Eibar y después seguirá su ruta electoral con un acto en Bilbao.

Feijóo señaló a Bildu en esa agresión. Así, se dirigió al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para pedirle que ordene a sus socios que "no violenten la campaña". "Van listo si creen que nos dan miedo", enfatizó.