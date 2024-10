El PP pide un Pleno monográfico en el Congreso sobre corrupción este miércoles y reta a los socios del PSOE a apoyarlo

Sémper avanza que Feijóo pedirá explicaciones a Sánchez el miércoles y descarta en este momento una moción de censura por falta de apoyos

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha anunciado que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, preguntará este miércoles al jefe del Ejecutivo sobre la "corrupción", al tiempo que pedirá en la Junta de Portavoces que esa sesión se convierta en un Pleno monográfico sobre el "escándalo" que rodea al Gobierno y al PSOE. Por eso, ha emplazado al resto de formaciones, entre ellos los socios del Grupo Socialista, a que "colaboren" para que Pedro Sánchez y sus ministros "den la cara".

Así lo ha revelado Sémper tras registrar una querella contra el PSOE en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias a raíz de las informaciones periodísticas desveladas por 'The Objective' de que un empresario entregó "bolsas de dinero en metálico en la sede de Ferraz a cambio de favores políticos".

En declaraciones a los periodistas en la puerta de la Audiencia Nacional, Sémper ha indicado que el PP va a desplegar una oposición en varios frentes con este asunto: el judicial --con la querella dan "un nuevo paso"-- y el político, con la exigencia de explicaciones en sede parlamentaria.

Así, ha adelantado que este martes el Grupo Popular pedirá en la Junta de Portavoces del Congreso que las preguntas dirigidas al Gobierno que registró su partido "se reconfiguren" para "convertir el Pleno del miércoles en un pleno monográfico sobre corrupción".

Sémper ha reconocido que para poder "cambiar las preguntas registradas ya en el Congreso" necesitan "la unanimidad de la Junta de Portavoces", de forma que "todos los grupos políticos representados" allí "apoyen este cambio".

Por eso, se ha dirigido al resto de formaciones políticas del Congreso, "también las que apoyan al Grupo Socialista", para que "colaboren" con el fin de que el Gobierno ofrezca "toda la información". Se trata, ha proseguido, de que tanto Sánchez como sus ministros "dén la cara" y ofrezcan "respuestas ante toda esta información" que están conociendo.

DESCARTA "HOY" UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA SÁNCHEZ

En este punto, ha confirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a preguntar al jefe del Ejecutivo en esa sesión de control al Gobierno sobre la "corrupción". "Todo se acabará por saber", ha pronosticado.

A su entender, se trata de que el Gobierno sea "transparente" y "dé un paso adelante" ofreciendo información a los españoles antes de que "lo investigue la UCO, la Guardia Civil, o que lo descubran los tribunales".

Al ser preguntado expresamente si el PP se plantea una moción de censura dentro de su ofensiva política, Sémper ha señalado que la moción de censura "está más justificada que nunca" pero ha recalcado que no tienen "los apoyos suficientes".

Por eso, ha confirmado que "hoy" no está en la agenda del PP esa posible moción de censura. "Veremos el día de mañana", ha manifestado, para añadir que en este momento su partido está centrado en "obtener información" sobre los presuntos casos de corrupción.

Según Sémper, "lo normal" en un el ejercicio de "política transparente" sería que el Gobierno "responda" a las preguntas de la oposición y "colabore con la Justicia". Sin embargo, ha dicho que "nada de esto está sucediendo".

CREE QUE EL PSOE SE VA A "IR DESANGRANDO CADA VEZ MÁS"

El dirigente del PP ha pronosticado que "toda la información que están teniendo oportunidad de conocer va a ir engordando", conforme vayan conociendo más datos de la investigación de la UCO y "más implicados" que van a "ir hablando". "Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el Gobierno y el Partido Socialista", ha advertido.

Sobre la fecha para citar a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Sémper ha reiterado que será llamado a declarar en esa comisión porque debería haber ofrecido explicaciones ante los españoles y en el Congreso, pero no lo ha hecho.

"Y como no ha hecho ninguna de estas dos cosas, tendrá que responder en el Senado, que es donde nosotros podemos, también con nuestra mayoría absoluta, obligarle a que comparezca y preguntarle a que responda", ha aseverado, para añadir que no hay "duda" de que Sánchez irá a esa comisión de investigación pero aún no hay fecha para ello.

Finalmente, Sémper ha avisado a Sánchez y al PSOE de que "todo se va a terminar por saber". "Y lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias. Y lo que hoy son evidencias se acabará convirtiendo en información acreditada y contrastada por los tribunales", ha enfatizado.