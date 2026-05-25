El PP pide al PNV ser "coherente" tras decir que Sánchez no puede seguir hasta 2027: "Las palabras solo no valen"

1090069.1.260.149.20260525133359 Archivo - El portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa. Archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha pedido este lunes al PNV ser "coherente", tras asegurar el presidente de esa formación, Aitor Esteban, que Pedro Sánchez no puede seguir hasta 2027. A su entender, "las palabras solo no valen" y los socios de Sánchez tendrán que "actuar" y "hacer algo".

Así se ha pronunciado un día después de que el presidente del PNV afirmara que, con el actual "panorama", es "ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura" y defendió que "sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada".

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, Sémper ha dicho que si el PNV cree que alargar esta situación es "irresponsable", esa formación "debe asumir que seguir sosteniendo esta situación es irresponsable". "Las palabras solo no valen", ha exclamado.

En este sentido, Sémper ha indicado que los socios del PSOE "son culpables por omisión" porque están "respaldando la corrupción" y "no haciendo nada". Por eso, ha insistido en que el PNV tiene una oportunidad de "ser coherente" con lo que ha dicho su presidente, Aitor Esteban.

El dirigente del PP ha indicado que el "foco político e informativo hoy está" en lo que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "ha hecho y lo que Sánchez hace", "no en lo que Feijóo va a hacer. "El foco político e informativo hoy está en Moncloa y en Ferraz, no en la calle Génova 13", ha manifestado.

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