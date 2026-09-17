PP pide reconocer a los militares como agentes de la autoridad tras otra agresión en Ceuta: "¿Tiene que morir alguien?"

Instalaciones de Monte la Reina, a 10 de septiembre de 2026, en Monte La Reina, Toro, Zamora, Castilla y León (España). - Emilio Fraile - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido de nuevo este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que reconozca a los militares como agentes de la autoridad tras la nueva agresión que han sufrido dos de ellos en Ceuta. De hecho, se ha preguntado si tiene que "morir alguien" para que el Ejecutivo actúe.

En concreto, dos militares se encuentran ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, tras ser víctimas de agresiones por parte de inmigrantes en el marco de su despliegue en Ceuta.

Varios militares han sido víctimas de agresiones por parte de inmigrantes llegados a la ciudad autónoma a finales de julio. Asociaciones profesionales han pedido repetidamente al Gobierno que les permita hacer el uso de la fuerza "proporcionada" ante su situación de "desprotección".

"CUÁNTA IRRESPONSABILIDAD"

Después de la agresión a militares conocida este jueves, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha preguntado al Gobierno a qué espera para "dar la condición de agentes de la autoridad a los militares con órdenes claras".

Muñoz ha interpelado al Ejecutivo de Pedro Sánchez si está esperando a que haya "una desgracia mayor". "Cuánta irresponsabilidad", ha exclamado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

También se ha pronunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha empezado dando un mensaje de ánimo a los dos militares "atacados por los asaltantes de Ceuta".

"¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno haga algo? Debe dar la condición de agentes de la autoridad a los militares ya: necesitan protección, órdenes claras, recursos y herramientas para defenderse", ha dicho en la misma red social, para advertir a Pedro Sánchez que "urge" tomar esa medida.

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, quien ha trasladado la "solidaridad" y el "apoyo" del PP a los dos militares heridos en Ceuta, unos hechos que ha atribuido a "migrantes irregulares".

"¿Qué más tiene que pasar? ¿Tiene que morir alguien en Ceuta para que se tome en serio el problema de la invasión irregular en Ceuta?", se ha preguntado retóricamente en una rueda de prensa en Palma, junto al alcalde, Jaime Martínez.

EL PP LO HA APROBADO EN EL SENADO

Precisamente, el pasado martes el PP aprobó en el Senado --donde tiene mayoría absoluta-- una moción que reclama al Gobierno declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, activar los procedimientos de retorno de las personas que accedieron irregularmente a la ciudad y otorgar temporalmente la condición de agentes de la autoridad a las Fuerzas Armadas.

En concreto, el Grupo Popular plantea otorgar "con efectos inmediatos" el carácter de agentes de la autoridad a los miembros de las Fuerzas Armadas que intervienen en Ceuta en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.