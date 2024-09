El PP pide a Sánchez "humildad" tras sus "derrotas" parlamentarias en el Congreso: "Así no se puede continuar"

Noelia Núñez avisa al presidente que no se puede "gobernar de espaldas al Parlamento" y sin aprobar unos Presupuestos



MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "humildad" tras sus "derrotas" en el Congreso de los Diputados y ha advertido de que "así no se puede continuar". A su entender, no se puede "gobernar de espaldas al Parlamento" y sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así se ha pronunciado Núñez antes de asistir al I Foro de Emprendimiento Joven de Las Rozas, un día después de que el Congreso instase al Gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, con el voto en contra del PSOE, que sumó así una nueva derrota en el Pleno del Congreso.

Núñez ha hecho hincapié en las "34 derrotas en el Congreso" que ha sufrido el Grupo Socialista en esta legislatura, algo que, a su juicio, evidencia que Sánchez "no atiende a las necesidades de los españoles" y "prefiere mirar para otro lado".

"Desde el Partido Popular le pedimos su humildad y le decimos que así no se puede continuar, no se puede gobernar de espaldas al Parlamento, no se puede gobernar sin presupuestos y, sobre todo, no se puede gobernar construyendo un muro que enfrente a todos los españoles", ha resaltado.

Según la dirigente del PP, los españoles son "conscientes de que Pedro Sánchez habita en la Moncloa pero no gobierna". "No gobierna porque no quiere, y porque tampoco puede", ha aseverado, haciendo hincapié en sus "derrotas" en el Congreso.

DICE QUE EL PP OFRECE SOLUCIONES COMO CON LA INMIGRACIÓN

Núñez ha subrayado que el PP seguirá "trabajando y peleando por ofrecer una alternativa seria al frente al desgobierno de Sánchez" porque son un "partido de Estado" que ofrece "soluciones" a los problemas que tienen los españoles y "no mira para otro lado".

En este punto, ha destacado la "valentía y determinación" de Alberto Núñez Feijóo tras firmar un pacto sobre inmigración con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante la "inoperancia" y la "inacción" del presidente del Gobierno en este asunto.

La diputada del PP ha recordado que el acuerdo solicita, entre otros puntos, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, que se declare la situación de emergencia migratoria o dotar de medios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "que muchas veces están sobre pasados ante la llegada masiva de migrantes a nuestras fronteras".

MEDIDAS A FAVOR DEL EMPRENDIMIENTO JOVEN FRENTE AL "ENCHUFISMO"

A renglón seguido, ha puesto en valor las medidas de los gobiernos del Partido Popular en favor del emprendimiento joven, "apostando por una juventud que lucha a diario por tener oportunidades, frente a un Partido Socialista que apuesta por el enchufismo y por beneficiar a la mujer del presidente".

Así, ha criticado que Sánchez no tome medidas para favorecer a una juventud que, según ha dicho, lidera los índices de paro en la UE, y que no puede abandonar la casa de sus padres, mientras aumentan los índices de pobreza infantil y de precariedad juvenil desde que él gobierna. "Lo que hace el Gobierno es generar más desigualdades que sufren en primera persona los jóvenes", ha declarado.

Dicho esto, Noelia Núñez se ha referido a lo sucedido en las últimas semanas con la "independencia fiscal" para Cataluña, "regalo a los independentistas que perjudica especialmente a la juventud española".

En este punto, ha recordado la iniciativa que presentó públicamente el PP este miércoles en Toledo contra el llamado cupo catalán, con la que buscan que los cargos socialistas se "retraten" al votar sobre el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat.

Núñez ha indicado que el PP llevará esa iniciativa a todos los ayuntamientos, diputaciones y Parlamentos autonómicos con el fin de que los alcaldes socialistas y presidentes del PSOE digan si prefieren más recursos para que los jóvenes tengan oportunidades "o recursos para que los independentistas sigan con su fiesta y sus embajadas".