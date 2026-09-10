El PP plantea de nuevo en el Congreso la reprobación de Marlaska, esta vez por la crisis de Ceuta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP llevará de nuevo a votación en el Pleno del Congreso la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, esta vez por su gestión de la crisis generada por la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta el pasado mes de julio.

El PP opta por poner el foco en Marlaska, que ya tiene el título de ser el miembro del Gobierno más reprobado en esta legislatura, y no menciona en ningún momento la actuación en este episodio de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Los 'populares' han incluido la reprobación en la moción consecuencia de la interpelación que dirigieron este miércoles a Marlaska. La votación tendrá lugar el próximo miércoles en el hemiciclo.

CONTRADICCIONES SOBRE LOS ENVÍOS Y ALERTAS

En concreto, intentarán que la Cámara censure su gestión al frente de su ministerio, la "evidente desprotección de las fronteras españolas", el "abandono de Ceuta y sus reiteradas contradicciones sobre los avisos y alertas previas". También insta al presidente del Gobierno a proceder a su cese.

Además, el PP busca que el Congreso emplace al Gobierno a reforzar de forma inmediata y permanente la presencia en la ciudad autónoma de la Policía Nacional, la Guardia Civil y, mientras resulte necesario, las Fuerzas Armadas en Ceuta, dotándolas de los efectivos, medios materiales, alojamientos, dietas y condiciones adecuadas para proteger la frontera, garantizar el orden público y recuperar la normalidad.

En este contexto, demanda establecer dispositivos especiales de seguridad en calles, espacios públicos, centros educativos, sus accesos y los itinerarios cotidianos de "escolares, mujeres y menores".

Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo intentarán que la Cámara respalde su petición de que se adopten cuantas medidas sean necesarias para hacer efectivo el retorno o la devolución de quienes entraron ilegalmente en Ceuta.

Plantean que se recurra a todos los instrumentos jurídicos nacionales, europeos y bilaterales disponibles y que se incrementen de manera urgente los efectivos y medios destinados a la identificación y a la tramitación de todos los expedientes de devolución, retorno o asilo.

DEVOLVER TAMBIÉN A LOS MENORES

En el caso de los menores extranjeros no acompañados, el PP urge a priorizar su identificación, la determinación de su edad y la localización de sus familias para proceder, atendiendo a su interés superior, a su retorno al entorno familiar o a su entrega a los servicios de protección de su país de origen.

En el plano diplomático, defiende que el Gobierno llame a consultas al embajador de España en Marruecos y convoque nuevamente a la embajadora del país vecino en España ante la reiteración de las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla por miembros del Gobierno marroquí.

Asimismo, solicita al Ejecutivo que exija explicaciones claras sobre la actuación de las autoridades marroquíes durante los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio y, en particular, sobre si "permitieron, consintieron o facilitaron la entrada masiva que vulneró una frontera española y europea en Ceuta".