El PP pone condiciones para apoyar en la Eurocámara el acuerdo con Mercosur y acusa a Sánchez de votarlo "sin pelear"

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha advertido este miércoles de que su partido solo apoyará en la Eurocámara el acuerdo de UE-Mercosur "si se garantizan salvaguardas y se refuerzan los controles en frontera". Además, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de votarlo "sin pelear" y no poner medios para que entren productos sin las mismas exigencias.

La Unión Europea y los países de Mercosur firmarán el próximo 17 de enero el histórico acuerdo de libre comercio en la capital de Paraguay, Asunción, tras 26 años de negociaciones y pese al rechazo férreo de países como Francia e Irlanda y las protestas del sector agrícola europeo. El acuerdo recoge varias cláusulas para calmar el malestar de los agricultores europeos.

La firma de los acuerdos permitirá la entrada en vigor provisional de la parte comercial, hasta que concluya plenamente el proceso de ratificación por ambas regiones, incluido el visto bueno del Parlamento Europeo (que podrá aprobarlo o tumbarlo, pero no modificarlo) y los parlamentos nacionales.

"EL GOBIERNO LO VOTÓ EN EL CONSEJO SIN PELEAR"

Este miércoles, el vicesecretario de Economía del Partido Popular ha advertido de que el Partido Popular "solo apoyará el acuerdo UE-Mercosur si se garantizan salvaguardas y se refuerzan los controles en frontera".

"El Gobierno lo votó en el Consejo sin pelear --como sí hizo Italia-- y no pone medios para que entren productos sin las mismas exigencias", ha afirmado Nadal en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Italia fue uno de los países que realizó un viraje a última hora la pasada semana, tras las últimas concesiones de Bruselas al sector agrícola. En contra del acuerdo votaron Francia, Irlanda, Hungría, Polonia y Austria --más la abstención de Bélgica que cuenta también como un voto en contra--.

El pasado domingo, en la Interparlamentaria del PP en A Coruña, Feijóo se refirió al PP como "el partido del campo" y de los "agricultores" porque "les defiende", "les escucha" y "hace política real para ellos".

"Los agricultores tienen razón, quieren menos exigencias, menos burocráticas y políticas que garanticen la rentabilidad de sus explotaciones y la competitividad del sector", dijo, para añadir que tienen "razón" cuando piden "acuerdos comerciales justos y con garantías, pero con garantías que se cumplan". "Y a diferencia de este Gobierno, nosotros lo haremos cuando lleguemos al gobierno y gobernemos nuestro país", apostilló.

Los 'populares' compiten con Vox al arrogarse ser el partido del campo. La formación de Santiago Abascal ya ha avanzado que rechazará el acuerdo comercial con Mercosur, por considerar que se trata de una "traición" del "bipartidismo" al campo, en palabras del jefe de la delegación de Vox en Bruselas y miembro del grupo Patriotas por Europa, Jorge Buxadé.

CUERPO HABLA DE UN ACUERDO EQUILIBRADO QUE OFRECE GARANTÍAS

Este martes, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió que el acuerdo Mercosur es equilibrado y ofrece garantías a los agricultores europeos al mantener las estrictas normas de seguridad alimentaria de la UE y aplicar otros controles, al tiempo que abre oportunidades para el sector agroalimentario.

En el caso de los productos españoles de marca registrada, como el aceite de oliva y el vino, Cuerpo aseguró que se beneficiarán de la mejora del acceso a los mercados sudamericanos, y remarcó que el acuerdo ofrece a los europeos un mejor acceso a productos básicos como la soja, lo que contribuye a diversificar fuentes de suministro.