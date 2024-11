El PP pregunta a Bolaños si contrató a la asesora en Moncloa de Begoña Gómez y cómo paga el PSOE a su abogado

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha pedido cuentas al titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por la asesora de Moncloa que envió correos a la empresa de seguros Reale para trasladarle que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, quería que siguieran patrocinando su cátedra de la Complutense, a lo que el ministro ha respondido atacando al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA.

Ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde Bendodo ha exigido a Bolaños que dijera si fue él o el propio Pedro Sánchez quien "firmó el decreto para contratar" a María Cristina Álvarez, a la que se ha referido como "secretaria de los negocios de la mujer del presidente del Gobierno".

Según el sumario de la causa por la que se investiga a la esposa del presidente, Álvarez envió ese correo para que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía Gómez, asegurando que a la esposa de Sánchez "le encantaría" que siguieran colaborando.

Bendondo también ha preguntado a Bolaños "cuánto ha pagado el PSOE, a través de las instituciones donde gobierna al bufete que defiende a la mujer del presidente del Gobierno", en referencia a ese en el que trabaja el exministro del Interior Antonio Camacho.

EL PP "GOBIERNA DESDE LA OPOSICIÓN"

Pero Bolaños ha obviado las menciones a Gómez y se ha agarrado a otro comentario de Bendondo para responderle. El dirigente 'popular' se había jactado de que el PP "gobierna desde la oposición" porque "no hay" Gobierno puesto que el Gabinete de Sánchez "sólo de dedica a resistir".

"Dicen que gobiernan desde la oposición, no hace falta, ya sabemos lo que hacen cuando gobiernan, como en la Comunidad Valenciana", le ha soltado, para añadir que los 'populares' "no tienen salida" porque "toda España sabe cuál ha sido la gestión" del Gobierno valenciano en esta crisis. "Por mucho que intenten ensuciar, todo el mundo sabe lo que ha hecho Gobierno de España y lo que no ha hecho el Gobierno de Mazón", ha agregado.

"Esta vez no ha defendido a Begoña Gómez ¿qué le pasa? ¿le pasa algo?", ha dejado caer justo después la portavoz adjunta del Grupo Popular Cayetana Álvarez Toledo, que era la siguiente en intervenir en el Pleno de control.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)