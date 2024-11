Puente pone en duda la versión de Mazón del día de la DANA y critica al PP por "desviar la atención" con Ribera

Dice que le gustaría ver a la Generalitat más centrada "en las necesidades" y "menos en las justificaciones"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto en duda este lunes la versión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre su comida durante el día de la DANA, y ha criticado la "estrategia" del Partido Popular de "desviar la atención" con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Preguntado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, sobre si duda que Mazón estuviera en una comida el día de la DANA, ha criticado que, "sin entrar en el papel que ha jugado cada uno", no se sabe dónde estuvo durante cuatro horas la persona que tenía "el máximo nivel de responsabilidad de la crisis" y que, aunque "se sabe su versión, otra cosa es que nos la creamos o no".

"Cuando tú das cuatro explicaciones distintas sobre una misma cosa, estás generando el derecho de quienes te escuchan a no creerte. ¿Cuál de las cuatro es cierta? Yo he escuchado, incluso, que esa comida tuvo lugar con el presidente de la patronal", ha esgrimido, para después cuestionar qué nivel de confianza tiene Mazón con esa persona para someterla a "semejante circunstancia" de tener que desmentir o confirmar algo que no ha hecho.

Ante la comparecencia que dará el próximo 20 de noviembre en el Congreso la ministra Ribera, en quien el PP ha puesto en el centro por su gestión de la catástrofe, Puente ha asegurado que se trata de "una operación muy clara" para tratar de "justificar" algunas cosas que "se comentan por sí solas", sobre lo que sucedió el pasado 29 de octubre, antes de que comenzaran las inundaciones.

En este sentido, ha afirmado que "había información de sobra para haber sido infinitamente más prudente" y ha asegurado que hay quien lo fue, reivindicado el papel de Ribera y criticando que el PP "traslade la responsabilidad a quienes proporcionaron toda la información necesaria".

Asimismo, ha explicado que en una tragedia de este tipo hay dos partes, una primera dirigida a la prevención donde las vidas "estaban en juego", y una segunda orientada a la reacción y a los trabajos de limpieza, búsqueda de desaparecidos y reconstrucción.

PIDE A LA GENERALITAT "MENOS JUSTIFICACIONES"

En otro orden de cosas, el ministro de Transportes ha pedido a la Generalitat que se centre "en las necesidades y menos en las justificaciones", ya que no está viendo que el Ejecutivo de Carlos Mazón esté enfocado únicamente en solucionar la crisis provocada por la DANA como, según ha defendido, sí está el Gobierno de España.

Puente ha puesto como ejemplo un mensaje en redes sociales de Mazón publicado durante el fin de semana que le "enfadó enormemente", ya que arremetía contra la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegurando que él era víctima de un "ataque político" del Gobierno para revertir el bloqueo de la ministra como comisaria europea.

"Ayer vi un tuit a las siete de la tarde que me enfadó enormemente, porque bueno, otra vez que si Teresa Ribera, Oye, que yo estoy esperando un listado y que me establezcan un orden de prioridades de que en qué carreteras tengo que intervenir, en qué puentes o viaductos o pasarelas quieren que intervenga, por favor, vamos a centrarnos en lo importante, que tiempo habrá de discutir sobre los responsables", ha sentenciado.

Asimismo, ha defendido que la "única agenda" que tiene el Gobierno es "recuperar Valencia" y que en el comité de crisis que tiene lugar cada día en Moncloa "no se habla de causas", sino de las necesidades de la Comunidad Valenciana.