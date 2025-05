PP pregunta por los chats de exministros sobre Air Europa y Bolaños le acusa de superar "el límite" de la "privacidad"

Sanz Vitorio tacha de "vergonzoso" los mensajes y el ministro le pregunta por qué no hace públicos sus mensajes sobre Feijóo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP Juan José Sanz Vitorio ha echado en cara al Gobierno este martes el "vergonzoso" intercambio de mensajes entre los exministros José Luis Ábalos y Nadia Calviño sobre el rescate de Air Europa, tras lo que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado a los 'populares' de superar "el límite del derecho a la privacidad".

El debate ha tenido lugar durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde el senador ha preguntado al ministro si consideraba un "sabotaje", un "ciberataque" o "casquería" los chats de agosto de 2020 entre Ábalos y Calviño que figuran en el denominado 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional.

En su turno de respuesta, Bolaños ha acusado al senador 'popular' de superar "el límite del derecho a la privacidad" y le ha preguntado por qué él no hace públicas sus conversaciones privadas sobre dirigentes del PP.

"Imagínese que yo le dijera, señor Sanz Vitorio, por qué no hace usted públicas conversaciones suyas, whatsapps suyos, en reuniones, en conversaciones telefónicas, en las que haya trasladado opiniones sobre personas de su partido a sus compañeros y compañeras, por ejemplo", ha manifestado.

En el marco de este ejercicio de hipotéticos escenarios, Bolaños ha pedido a Sanz Vitorio que imaginara que estaba interesado en conocer su opinión respecto al presidente del PP: "Imagínese que yo le digo que me gustaría saber qué opina usted del liderazgo del señor (Alberto Núñez) Feijóo".

"Por ejemplo, ¿qué opinó usted el día que en la Comisión de Venecia hizo público el dictamen sobre la de amnistía? Seguro que usted dijo a alguien: 'somos unos linces'", ha apuntado.

EL PP VE "TRÁFICO DE INFLUENCIAS" EN UN "NIDO DE CORRUPCIÓN"

En su turno de réplica, el senador ha hecho referencia a la exposición razonada que la Audiencia Nacional envió al Tribunal Supremo cuando le pidió investigar a Ábalos por su presunta participación en la trama de cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública o de material sanitario durante la pandemia.

Así, ha hecho un repaso de las reuniones entre Ábalos y Calviño "para hablar de Air Europa" que constan en la causa, así como reuniones en las oficinas de dicha aerolínea en las que habrían participado el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"Curioso, ¿verdad? No, vergonzoso. Ya sabe aquello de si necesita alguien ayuda, que la pida. Estos la pedían, se les concedía y, además, lo pagaban", ha manifestado el senador.

El dirigente del PP ha afeado también que De Aldama informara a Hidalgo de que "la ayuda iba a venir a través de la SEPI y no del ICO". Y ha apuntado que hasta el día siguiente de ese aviso no se había publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las condiciones de la concesión del rescate.

"¿Diligencia? No, señor ministro, tráfico de influencia", ha expresado, para luego añadir que hasta el 8 de agosto no se conoció públicamente la concesión y ha subrayado que "ni siquiera" Air Europa había solicitado. "¿Milagro? (...) No, indecencia", ha dicho.

Sanz Vitorio ha aprovechado su intervención para señalar a Pedro Sánchez como "el presidente de Gobierno más indecente de la historia de la democracia". "No hay sabotaje, es un problema de un Gobierno incapaz, donde nunca hubo tanto ministro políticamente inútil", ha añadido.

También ha acusado al Ejecutivo de poseer como "principal característica" la hipocresía. "Porque no hay mayor hipocresía, señor ministro, que predicar integridad desde un nido de corrupción", ha apuntado.

Bolaños ha afeado al senador el tono de su intervención y ha reprochado al PP su "falta de principios" al ejercer la oposición, algo que --a su juicio-- "lo que tapa es la falta de proyecto político".

"¿Cuál es el proyecto político del Partido Popular? Pues no es nada. Ningún proyecto. Por eso van a hacer un congreso. En fin, a ver qué sale de ahí", ha afirmado.