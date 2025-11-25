El PP pregunta al Gobierno si prevé indultar a García Ortiz tras su condena y Montero reivindica su "honorabilidad"

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado este martes la "honorabilidad" del todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras que la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha preguntado al Gobierno si tiene intención de indultarle tras su condena por el Tribunal Supremo.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la portavoz 'popular' ha aprovechado una pregunta sobre Presupuestos para sacar a colación la situación de García Ortiz tras su condena, así como los presuntos casos de corrupción del exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Ante esto, Montero ha acusado a la portavoz del PP de utilizar "mentiras" incluso a "sabiendas de que son mentiras" para "manchar la honorabilidad de un servidor público como es el exfiscal general del Estado".

Sin embargo, Alicia García ha reprochado al Gobierno que agradezcan los servicios prestados a un "delincuente", retando al Ejecutivo a aclarar si van a indultar a García Ortiz y a comprometerse a que "no habrá puertas giratorias" con él.

"En una democracia, la ley está por encima de todos, incluso del presidente del Gobierno", ha añadido la dirigente 'popular'.

Y este gancho ha sido utilizado por Montero para preguntar al PP "por qué no aplican la Ley de Vivienda" en sus comunidades, aunque ha defendido que los socialistas han actuado "con firmeza" ante la corrupción y preguntando a la bancada 'popular' por la situación del caso que afecta al presidente de la Diputación de Almería.