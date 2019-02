PP pregunta si la visita de un "relator" de la ONU fue un "ensayo" para Cataluña y Borrell responde que la acordó Rajoy

Actualizado 19/02/2019 18:02:09 CET

El Gobierno ha enviado observaciones a las conclusiones del experto que visitó España en enero para dejar claro que en España no hay presos políticos

El senador del PP Juan Soler ha preguntado este martes al Gobierno si la reciente visita del relator especial de la ONU para cuestiones relacionadas con las minorías, Fernand de Varennes, fue "un desliz del Goiberno o un ensayo de ese relator que habían pactado con ERC" pero el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, le ha replicado que esa visita fue solicitada en agosto de 2017 y aceptada por el Gobierno anterior.

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado, el ministro ha tirado de ironía y ha opinado que el Gobierno de Rajoy "seguramente anticipaba que el futuro Gobierno socialista iba a participar en esa 'trama'" denunciada por el senado "y por eso aceptó" la petición del relator de viajar a España.

Soler ha advertido de que las conclusiones preliminares de la visita del relator "contienen afirmacionesde carácter vejatorio" para España y ha denunciado que éste se reuniese con gobiernos autonómicos "afines", al menos hasta hace días, al Ejecutivo central, pero no con la ONG Hablamos Español.

Borrell ha respondido que las conclusiones del relator no serán definitivas hasta que no las vea el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo y ha adelantado que el Gobierno ha hecho observaciones a esas conclusiones provisionales pero aún no sabe si las tendrá en cuenta.

En ellas, ha dicho, el Gobierno ha hecho saber "que en España no hay presos políticos" y que "nadie está procesado por sus opiniones", sino que éstas son libres, como puede constatarse en cada sesión de las Cámaras. También, ha dicho, que cuando los tribunales actúan es porque consideran que deben investigar.

Además, ha subrayado que, en esas mismas conclusiones preliminares, el propio relator ha señalado "con toda claridad" que en España "el Poder Judicial es independiente". Según ha dicho, el Gobierno espera esas conclusiones definitivas y, cuando lleguen, aplicará las que considere que pueden mejorar el funcionamiento del sistema político y rechazará las que considere que no se corresponden con la realidad de España.

PP: "ESPAÑA NO NECESITA RELATOR NI MEDIADOR"

Sin embargo, Soler ha recalcado que España es uno de los países del mundo con una democracia más perefecta y no necesita "ningún relator ni mediador" que diga cómo deben funcionar las instituciones. Por eso, se ha preguntado si la visita era "una proposición inicial para ver cómo se hacían las cosas de ese pago ancitipcado que habían hecho los partidos separatistas de Cataluña" y ha aconsejado al Gobierno que evite sucesos similaares en el futuro.

El ministro también ha explicado que el Gobierno no hizo una invitación precisa al relator, sino que el España tiene abierta una invitación general y permanente a todos los relatores de la ONU, invitación que el Consejo de Derechos Humanos usa como le parece oportuno.

Sin embargo, el senador 'popular' se ha mantenido en que es "de todo punto inadmisible" que venga un señor "australiano" --en realidad es canadiense-- a decir cómo se gobierna España y como funcionan las instituciones y la división de poderes y ha remarcado que el 80 por ciento de los ministros se reunieron con él. Borrell ha asegurado al senador que tomaba nota de sus consideraciones pero que se remitía a los hechos.