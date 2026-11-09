El PP presentará un programa con 249 medidas para "reconstruir España" y derribar "el muro" de Sánchez

1132248.1.260.149.20261109140921 Archivo - El vicesecretario del PP, Juan Bravo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha anunciado que el programa electoral del PP para las elecciones generales del 29 de noviembre, que se presentará este martes, contará con 249 medidas orientadas a "reconstruir España" y derribar "el muro que construyó" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para salvar sus intereses y arruinar la ilusión de los españoles".

En un vídeo difundido este lunes, Bravo ha indicado que este programa supondrá una "enmienda a la totalidad" de las políticas del Gobierno de Sánchez.

También ha subrayado que su formación busca dar un "giro al rumbo de la nación y del Estado" y conseguir recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. "Frente a la improvisación, gestión. Frente a la propaganda, resultados", ha recalcado.

Bravo ha señalado que se trata de un programa "ambicioso y reformista" pero también "concreto y realizable" porque el PP cuenta con "los equipos, la experiencia y la capacidad de gestión para hacerlo".

Entre las principales propuestas del programa, Bravo ha citado garantizar la seguridad, "ordenar y controlar la inmigración", "revisar las infraestructuras que necesitan atención urgente" y afrontar el problema de la vivienda con "un objetivo claro", que es construir un millón de hogares. Según ha dicho, muchas de estas propuestas comenzarán a hacerse realidad durante los primeros 100 días de Gobierno.

El dirigente 'popular' ha defendido que España necesita una "inmensa labor de reconstrucción nacional", que abarque la recuperación institucional para "devolver la dignidad a una democracia tan golpeada por Sánchez", el impulso del poder adquisitivo de los españoles y una reconstrucción moral para que los ciudadanos vuelvan a confiar en su Gobierno.

"Saber lo que hará un gobierno del PP es sencillo. Vamos a reparar lo que se ha dañado, vamos a conservar lo que funciona y vamos a asentar las bases del futuro país que merecemos", ha añadido el vicesecretario económico del PP, que ha señalado que "los próximos años no están escritos" y que "hay mucho que reconstruir".