El PP, sobre presuntas mordidas por obra pública que apunta la UCO: "La imagen de corrupción está adosada a Sánchez"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado este lunes que han conocido un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, 'exnúmero tres' del PSOE, que apunta a presuntas mordidas por obra pública. A su entender, "la imagen de corrupción está adosada" al PSOE y al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"El resumen es claro: presuntamente y según la información que vamos conociendo, Santos Cerdán cobraba comisiones del 2% a cambio de blindar contratos de obra pública de los Gobiernos Sánchez y Chivite (presidenta de Navarra) en unos pagos que duraron hasta el año 2024", ha declarado Bravo, en alusión a la información de El Confidencial acerca de que el informe de la UCO apunta a que la trama del PSOE tenía una tarifa del 2% por obra amañada y quería pactar con el PNV para mantener el negocio.

Bravo ha señalado que para ello Cerdán "necesitaba a Sánchez en la Moncloa" y para eso "trabajó en las negociaciones de investidura". "Parece claro que Sánchez necesitaba a Cerdán para blindar su investidura y Cerdán necesitaba a Sánchez para blindar sus mordidas y las del PSOE", ha apostillado.

"LA ÚNICA SALIDA ES PONER OTRA VEZ EL RELOJ A CERO"

Según Bravo, es "difícil que en esta relación simbiótica" entre Pedro Sánchez y Santos Cerdán "una de las partes no supiera para que le necesitaba la otra". "Este Gobierno no tiene remedio y Sánchez no tiene solución, la única salida es parar este descontrol y poner otra vez el reloj a cero", ha dicho, para añadir que "cada día que pasa es un día perdido, una agonía que se visualiza en el Parlamento, en la calle y en las instituciones".

En una rueda de prensa en la sede del PP, Bravo ha indicado que "los ataques a la igualdad ante la ley", "la invasión de las instituciones" y "la corrupción galopante" han guiado la forma de gobernar de Pedro Sánchez, al que a su juicio "solo le importa mantenerse" en Moncloa aunque haya perdido la mayor parlamentaria.

A su entender, Sánchez "gobierna contra los intereses de los españoles, sin respaldo parlamentario, insultando y presionando al Poder Judicial y apropiándose de las instituciones que ha colonizado al igual que empresas privadas".

"Los únicos que han prosperado en todo este tiempo, creo que todo el mundo lo comparte, son aquellos que han estado al lado de Sánchez, en las primarias, en el PSOE, en el Gobierno y en su familia. La imagen de corrupción está adosada al Partido Socialista, al gobierno y a Sánchez, porque él, Sánchez, representa la corrupción", ha enfatizado, recordando que este lunes también declara Leire Díez, "la número dos de Cerdán", para "explicar las cloacas del PSOE".