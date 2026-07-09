El PP promete una financiación "justa y duradera" si Feijóo gobierna frente al modelo "dañino" pactado por Sánchez y ERC

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

"La fórmula perversa de la desigualdad se va a acabar", asegura Tellado en un acto en la Comunidad Valenciana

VALENCIA/MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa impulsará un modelo "justo, solidario y duradero" pactado entre todas las comunidades autónomas frente al sistema "dañino" que, según ha dicho, han acordado el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC.

"La fórmula perversa de la desigualdad se va a acabar", ha declarado Tellado en un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea en Valencia, donde la presentado la conferencia del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Precisamente esta semana el ministro de Hacienda, Arcadi España, avanzó que convocará a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo 29 de julio para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.

EL "CAMBIO POLÍTICO" EN ESPAÑA ES "IMPRESCINDIBLE" En su intervención, Miguel Tellado ha calificado de "imprescindible el cambio político en España, pero especialmente urgente para la Comunidad Valenciana, que sigue sufriendo como nadie un injusto sistema de financiación autonómica que en su día pactaron --el expresidente-- José Luis Rodríguez Zapatero y ERC y que ahora quieren reeditar y sustituir por otro igual de dañino, esta vez pactado entre Sánchez y --Oriol-- Junqueras".

"Sánchez ha pasado del 'si necesitan más ayuda, que la pidan' al 'si necesitan más dinero, que me voten'. Y eso es un disparate que nosotros no podemos aceptar", ha argumentado, y ha censurado el modelo de "privilegios para unos y agravios para todos los demás". "Esa fórmula perversa de la desigualdad se va a acabar en cuanto se atrevan a convocar elecciones generales en España", ha garantizado.

De hecho, ha prometido que, en cuanto el PP llegue al Gobierno de España, impulsará un sistema de financiación "justo, solidario y que sea duradero en el tiempo", pero "consensuado entre todos, pactado con todas las CCAA y no impuesto a nadie", con el fin de que todas ellas estén "bien financiadas". "Ese tiene que ser el objetivo, sin engaños, sin chantajes y sin enfrentamientos", ha señalado.

"Dejará de utilizarse el dinero de todos para comprar un puñado de escaños, que es lo que está ocurriendo en este momento. Sánchez quiere lograr, con una financiación de parte, lo que no logra de forma limpia en las urnas. Cortaremos de raíz esa injusticia, la vamos a frenar en seco, nada más lleguemos al Gobierno", ha afirmado.

CON EL PP "ESTA TIERRA VOLVERÁ A TENER UN GOBIERNO AMIGO"

En otro orden de cosas, el secretario general del PP ha asegurado que los gobiernos autonómicos y municipales son la "mejor carta de presentación" del partido, como también "los 13 años de Feijóo gobernando Galicia de forma ejemplar, nuestro mejor aval". "El PP está preparado para darle a España ese cambio de Gobierno que suponga un cambio de época política en España, y que para la Comunitat Valenciana será como pasar de la noche al día", ha augurado.

"Con Feijóo en la Moncloa, esta tierra volverá a tener un Gobierno amigo, porque hoy, lamentablemente, no lo tiene. Con Feijóo en la Moncloa, esta tierra volverá a tener un Gobierno que trabajará codo con codo con los ayuntamientos, con las diputaciones y, por supuesto, con el gobierno de la Generalitat Valenciana. En lugar de enfrentarse a ellos de forma miserable, gobernará junto a ellos. Ese es el deber y la obligación en una democracia como la nuestra", ha pronunciado.

Con ello, el dirigente 'popular' ha incidido en que en España se abrirá "un tiempo nuevo de esperanza, reformas y prosperidad". "Lo haremos con nuestro proyecto nacional y con el impulso del ejército de servidores públicos que lo defienden y lo representan en toda España", ha añadido Tellado.