El PP promete que la política exterior no será instrumento electoral y volver al equilibrio con Marruecos y Argelia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP se compromete a que si gobierna la política exterior dejará de ser un "instrumento electoral", a volver al "equilibrio" en la relación con Marruecos y Argelia, a recuperar la relación con Estados Unidos y a cambiar la cooperación al desarrollo para que sea un instrumento que contribuya especialmente a estabilizar aquellos países que contribuyan a disminuir la inmigración irregular.

Así consta en su programa electoral, presentado este martes y consultado por Europa Press, en el que bajo el epígrafe "Recuperaremos el lugar que nos corresponde en el mundo", el último del documento, los de Alberto Núñez Feijóo desglosan las que serán sus prioridades en materia de política exterior si son elegidos el próximo 29 de noviembre.

"La política exterior volverá a ser de Estado: defenderá el interés nacional, protegerá a los españoles y abrirá mercados a nuestras empresas", asegura el PP, que recalca que se buscarán "consensos" y que "los objetivos nacionales no cambiarán al ritmo de la conveniencia de un presidente, y la política exterior no volverá a utilizarse como instrumento electoral".

"Ningún cambio de posición sobre nuestros intereses esenciales se adoptará sin informar antes al Parlamento", recalcan, en aparente referencia al giro con respecto a la tradicional postura española sobre el Sáhara Occidental tras la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rey de Marruecos en la que sostenía que el plan de autonomía marroquí para la antigua colonia es "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto.

Sin embargo, en el punto dedicado al Sáhara Occidental dentro del documento no se menciona en ningún momento la posibilidad de dar marcha atrás a esta decisión, que no pasó por las Cortes y que ha sido duramente criticada tanto por la oposición como por los socios de legislatura.

"Apoyaremos los esfuerzos de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental para alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable para las partes", señalan desde el PP, asegurando que lo harán "desde el respeto al Derecho Internacional y con transparencia ante las Cortes".

CEUTA, MELILLA Y CANARIAS SON ESPAÑA

Asimismo, el programa electoral del PP deja claro que "Ceuta, Melilla y Canarias son España, igual que el resto de territorios españoles en el norte de África" y se compromete a defender "su españolidad siempre".

En este sentido, prometen la vuelta a "una política de equilibrio con Marruecos y Argelia, con una agenda que abarque lo político, lo económico, lo energético, lo migratorio y la seguridad", aunque sin entrar en más detalles. Cabe recordar que el cambio de postura del Gobierno respecto al Sáhara permitió reconducir la relación con Marruecos, tras la crisis por la acogida del líder del Polisario, Brahim Ghali, pero abrió una crisis con Argelia, que llevó tiempo superar.

Al hilo, el documento pone de relieve que "Ceuta y Melilla son la frontera terrestre de la Unión Europea en África, y Canarias soporta una presión singular como frontera marítima" y recalca que "la inmigración irregular utilizada como arma de presión contra España es un ataque híbrido", sin apuntar a ningún país en concreto o aclarar si se refiere con ello a la entrada masiva de migrantes que hubo el pasado verano en Ceuta. En este sentido, precisan que exigirán a Bruselas que las dos ciudades autónomas reciban "el mismo trato que la Unión dio en 2025 a sus regiones fronterizas con Rusia".

REVISAR LAS CONSECUENCIAS DEL ACUERDO DE GIBRALTAR

Por otra parte, los 'populares' se comprometen a que si gobiernan no firmarán "ningún acuerdo que afecte a la soberanía o a las fronteras sin la autorización de las Cortes", en aparente referencia al acuerdo alcanzado entre Bruselas y Reino Unido sobre Gibraltar y que rige desde julio de forma provisional la relación del Peñón con la UE.

Respecto a Gibraltar, el PP esgrime que es "una cuestión de Estado" y por eso dice que retomará con Reino Unido un "diálogo responsable" con vistas a "revisar las consecuencias" del citado acuerdo, "que no ha sido refrentado por el Parlamento español. "Seguiremos reivindicando nuestra soberanía, nuestros intereses y la prosperidad del Campo de Gibraltar", rematan.

En otro orden de cosas, los 'populares' prometen que si ganan el 29 de noviembre actuarán "con firmeza, previsibilidad y lealtad a nuestros aliados". Por lo que se refiere a la relación con Estados Unidos dicen que recuperarán el "vínculo atlántico" y lo harán alienando intereses y trabajando "por una relación equilibrada y fuerte" entre los dos países "en el marco de la UE" y que "evite una guerra comercial que perjudique a ambas partes".

En el capítulo europeo, aseguran que "España volverá a estar donde se decide Europa". "Trabajaremos para que la Unión reúna la fuerza política, económica y militar que necesita para defender sus valores y garantizar la seguridad y la prosperidad de las próximas generaciones (...) defenderemos la libertad, el Estado de derecho y la integridad territorial de cada país europeo", precisan.

Por lo que se refiere a la negociación del nuevo presupuesto europeo en curso, defienden que "la PAC y la cohesión sigan siendo políticas propias, con fondos propios y sin recortes para España". "Iremos a Bruselas a defender cada euro de los agricultores, de las regiones y de la industria españoles, y volveremos con lo que nuestro país merece", aseguran los de Feijóo.

UCRANIA, ORIENTE PRÓXIMO E IBEROAMÉRICA

En lo que se refiere a Ucrania, señalan que mantendrán "el apoyo político, económico, militar y humanitario a Ucrania y las sanciones contra Rusia mientras dure su agresión", mientras que respecto a China dicen que "es un socio, un competidor y un rival sistémico" y advierten de que "sus políticas pueden desafiar nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores".

Respecto a Oriente Próximo, el PP dice que "la masacre es insostenible y la población civil debe ser protegida, especialmente en Gaza", sin ninguna referencia al paso dado por el Gobierno de reconocer el Estado de Palestina, apostando por impulsar "soluciones diplomáticas (...) con socios clave, como Israel y los países árabes de la región".

También se comprometen a hacer de Iberoaméria "un socio prioritario", al tiempo que se condenan las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela". Respecto a este país, defiende que "necesita un calendario relectoral ya" y respalda a la líder opositora, María Corina Machado.

REVISIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En otro orden de cosas, se comprometen a "cambiar el modelo de cooperación al desarrollo" con vistas a hacer "una cooperación eficaz que no responda a motivos ideológicos". En este sentido, dicen que auditarán y redigirán los gastos "para que cada euro contribuya al bienestar y desarrollo donde verdaderamente sea necesario".

"La cooperación al desarrollo debe ser un instrumento de estabilización de los países que contribuya a disminuir la inmigración irregular", sostiene el PP en su programa electoral.

Asimismo, se comprometen a presentar una nueva Estrategia de Acción Exterior al inicio de legislatura y a adoptar "de forma inmediata un plan de refuerzo consular" ya que consideran que "es imprescindible que los medios de la red consular estén en consonancia con las tareas se le exigen".

Esta ha sido una de las principales reivindicaciones de la Asociación de Diplómaticos Españoles (ADE), que viene denunciando que no hay personal suficiente para atender a los más de 3 millones de españoles en el exterior, que se verán incrementados con la 'ley de nietos'. El PP dice que ampliará "plantilla" y mejorará "medios", además de revisar "todos los contratos de externalización de servicios existentes" y fortalecer la Unidad de Emergencia Consular del Ministerio.