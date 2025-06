987420.1.260.149.20250617140951 El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado que su grupo parlamentario propondrá celebrar este jueves un Pleno monográfico del Congreso sobre corrupción, con la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, para no esperar al 9 de julio, que es la oferta del Gobierno, y ha pedido el apoyo de los socios del PSOE para lograr que esto salga adelante en la Junta de Portavoces.

Ha sido en una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces donde el dirigente 'popular' ha censurado que el PSOE haya bloqueado la posibilidad de que el presidente Sánchez compareciese está semana en el Pleno del Congreso para dar cuenta de "los casos de corrupción que cercan a su partido y a su Gobierno" tal y como proponía el PP hacer a través de una modificación del orden del día.

Por ello, el portavoz 'popular' ha anunciado que su grupo parlamentario va a solicitar una nueva reunión de la Junta de Portavoces esta misma noche, cuando finalice la sesión plenaria, con la intención de demandar un nuevo pleno monográfico con Pedro Sánchez una vez finalice el Pleno del jueves.

A su juicio, la intención de Sánchez de comparecer en la "primera fecha disponible" era un "bulo" porque desde el PP le han dado la posibilidad de comparecer en el Pleno de esta misma semana con una modificación del orden del día y el grupo socialista se ha opuesto. "Sánchez es un forajido que huye del control de las Cortes Generales", ha reprochado.

QUIEREN ACTUAR RÁPIDO CON ESTE ASUNTO

Para aprobar está solicitud, el PP solo necesita mayoría mientras que para modificar el orden del día requería la unanimidad de la Junta, por ello, Tellado confía en que tendrán la mayoría de la Junta de portavoces para forzar ese Pleno extraordinario puesto que la mayoría de los socios del PSOE estaban a favor de que el presidente compareciese está misma semana.

"Sánchez le debe una explicación a todos los españoles, y no vale comparecer en la sede del partido, hay que comparecer en la sede de la soberanía nacional, porque una de las funciones de esta Cámara es controlar al gobierno, y el gobierno tiene que someterse al control parlamentario, no es un capricho, no es una posibilidad, es una obligación de cualquier gobierno democrático, le guste o no a Pedro Sánchez, así es nuestra democracia", ha resumido.

Fuentes 'populares' han explicado que su intención es actuar "rápido" para afrontar este asunto y ya avanzan que hablarán con los socios del Ejecutivo que eran favorables a la propuesta inicial del PP para modificar el orden del día.

Ahora, la convocatoria de esa nueva Junta de Portavoces depende de la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, y esas mismas fuentes del PP ya avisan que si no convoca la reunión que ellos proponen estaría "prevaricando".