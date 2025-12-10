PP, PSOE, Vox y Sumar rechazan en el Congreso la propuesta del BNG para crear un 'cupo gallego' de financiación

El diputado del BNG Néstor Rego, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

PP, Vox y Sumar han mostrado este miércoles desde el Congreso su rechazo explícito a la propuesta del BNG para que Galicia salga del régimen común de financiación y se dote de un sistema basado en el concierto económico con mayor capacidad de decisión en materia fiscal, algo similar a lo que ocurre en las comunidades forales del País Vasco y Navarra. Mientras, el PSOE no contempla esta opción y apuesta por una reforma integral del sistema de financiación.

Así se han ido expresando los diferentes portavoces de los grupos en el Pleno del Congreso de este miercóles después de que el diputado del BNG, Néstor Rego, haya defendido un nuevo modelo de financiación en el que Galicia pueda recaudar todos sus impuestos, tenga plena capacidad de decisión en materia fiscal y pueda dotarse de una Hacienda propia.

Esta moción --iniciativa no legislativa-- surgió después de la interpelación que protagonizó el diputado del BNG, Néstor Rego, con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace unas semanas en el Pleno del Congreso.

"El régimen común está basado en el principio de necesidad, mientras que el de concierto lo hace en el principio de capacidad y Galicia la tiene, por eso queremos que tenga también la plena facultad normativa y responsabilidad fiscal, sobre todo los impuestos soportados en Galicia", expuso el diputado del BNG en aquel momento.

Sin embargo, la ministra Montero evitó debatir sobre el planteamiento del BNG para un concierto económico propio, aunque sí que afeó al diputado gallego que hablara de déficit fiscal "al modo de 'España nos roba'" que se conoció durante la etapa del procés.

Tras esta interpelación, el BNG llevó este planteamiento al Congreso a través de un texto, en el que urgía al Gobierno central a negociar con la Xunta de Galicia de manera bilateral las bases para que la administración gallega pueda recaudar todos sus impuestos, plena capacidad de decisión en materia fiscal y dotarse de una Hacienda propia.

Asimismo, el BNG recogía en la iniciativa la necesidad de "revisar y mejorar la financiación local y la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, asegurando criterios justos que no discriminen nadie y velando porque los ayuntamientos no se vean en el deber de asumir gastos extraordinarios por los denominados servicios impropios".

El BNG también demandaba al Gobierno central que materializara "lo antes posible" la condonación de la deuda para Galicia.

En el caso del diputado de Sumar Manuel Lago, ha replicado al BNG que "no existe ningún estudio académico" que avale que el sistema de cupo sea beneficioso para Galicia: "De hecho, todos los que existen dicen que sería perjudicial para nuestro país".

Por su parte, Vox y PP han cargado contra la pretensión del BNG de que Galicia salga del régimen común para dotarse de un concierto económico propio, mientras que el PSOE no ha mencionado este extremo y ha dedicado su intervención a defender la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.